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カブスの鈴木は３打数１安打　メッツ戦

2022年9月15日 12時25分 (9月15日 12時47分更新)
　メッツ戦の７回、中前打を放つカブス・鈴木＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）

　メッツ戦の７回、中前打を放つカブス・鈴木＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）

　▽メッツ―カブス（１４日・ニューヨーク）
　カブスの鈴木は、「２番・右翼」でフル出場し、３打数１安打だった。内容は四球、空振り三振、中飛、中前打、死球で打率は２割６分３厘。チームは６―３で、３連勝した。（共同）

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