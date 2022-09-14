【日本ハム】清宮幸太郎、『7番』から『2番』に昇格し、佐々木朗希と対戦へ
2022年9月14日 17時30分
◇14日 ロッテ－日本ハム（ZOZOマリン）
ロッテ・佐々木朗希投手とは8イニングを完全投球に封じ込められた4月17日（ZOZOマリン）以来の対戦となる日本ハムは、前日13日に今季2度目の2打席連続本塁打を放った清宮幸太郎内野手を7番から2番に昇格。1番には打率1割8分4厘の木村文紀外野手を抜てきし、前日に8試合ぶりの13号3ランを放ったアルカンタラは「7番・中堅」で起用した。
【日本ハム】
1番・右・木村
2番・一・清宮
3番・左・近藤
4番・指・松本剛
5番・遊・上川畑
6番・二・石井
7番・中・アルカンタラ
8番・捕・清水
9番・三・佐藤
先発投手・鈴木
【ロッテ】
1番・左・荻野
2番・中・高部
3番・二・中村奨
4番・右・山口
5番・一・井上
6番・三・安田
7番・指・角中
8番・捕・佐藤都
9番・遊・茶谷
先発投手・佐々木朗
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