◇14日 ロッテ－日本ハム（ZOZOマリン）

ロッテ・佐々木朗希投手とは8イニングを完全投球に封じ込められた4月17日（ZOZOマリン）以来の対戦となる日本ハムは、前日13日に今季2度目の2打席連続本塁打を放った清宮幸太郎内野手を7番から2番に昇格。1番には打率1割8分4厘の木村文紀外野手を抜てきし、前日に8試合ぶりの13号3ランを放ったアルカンタラは「7番・中堅」で起用した。

【日本ハム】

1番・右・木村

2番・一・清宮

3番・左・近藤

4番・指・松本剛

5番・遊・上川畑

6番・二・石井

7番・中・アルカンタラ

8番・捕・清水

9番・三・佐藤

先発投手・鈴木

【ロッテ】

1番・左・荻野

2番・中・高部

3番・二・中村奨

4番・右・山口

5番・一・井上

6番・三・安田

7番・指・角中

8番・捕・佐藤都

9番・遊・茶谷

先発投手・佐々木朗