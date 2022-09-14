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【日本ハム】清宮幸太郎、『7番』から『2番』に昇格し、佐々木朗希と対戦へ

2022年9月14日 17時30分

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練習の指示を出す日本ハム・新庄監督

練習の指示を出す日本ハム・新庄監督

◇14日　ロッテ－日本ハム（ZOZOマリン）
　ロッテ・佐々木朗希投手とは8イニングを完全投球に封じ込められた4月17日（ZOZOマリン）以来の対戦となる日本ハムは、前日13日に今季2度目の2打席連続本塁打を放った清宮幸太郎内野手を7番から2番に昇格。1番には打率1割8分4厘の木村文紀外野手を抜てきし、前日に8試合ぶりの13号3ランを放ったアルカンタラは「7番・中堅」で起用した。
　【日本ハム】
　1番・右・木村
　2番・一・清宮
　3番・左・近藤
　4番・指・松本剛
　5番・遊・上川畑
　6番・二・石井
　7番・中・アルカンタラ
　8番・捕・清水
　9番・三・佐藤
　先発投手・鈴木
　【ロッテ】
　1番・左・荻野
　2番・中・高部
　3番・二・中村奨
　4番・右・山口
　5番・一・井上
　6番・三・安田
　7番・指・角中
　8番・捕・佐藤都
　9番・遊・茶谷
　先発投手・佐々木朗
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