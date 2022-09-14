【中日スタメン】土田龍空12戦ぶり6番、石垣雅海が「8番・二塁」で10戦ぶり先発
2022年9月14日 17時29分
◇１４日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。３連敗中の中日は土田龍空内野手が１２試合ぶりに「６番」で、石垣雅海内野手が「８番・二塁」で１０試合ぶりにスタメン出場となった。先発の松葉貴大投手は移籍後最多となる７勝目を目指す。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・右・大田
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・大和
８番・捕・伊藤
９番・投・ロメロ
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・左・Ａ・マルティネス
６番・遊・土田
７番・捕・木下
８番・二・石垣
９番・投・松葉
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