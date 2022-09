Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(ユニバーサル ミュージック) (C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会

Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が、週間DL数1.6万DL(16,027DL)を記録し、9月14日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で8/15付から6週連続1位を獲得。また、同日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、Adoが歌う映画『ONE PIECE』関連楽曲がオリコン史上初となる5週連続TOP4独占【※1】を達成した。

「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で6週連続1位を獲得するのは今年度初【※2】。米津玄師、LiSAに次ぐ史上3組目(史上4作目)【※3】の達成となる。累積DL数は20.4万DL(204,340DL)。同ランキングには、Ado「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が、週間DL数0.6万DL(5,851DL)で3位にランクイン。同作は8/22付から5週連続TOP5入りとなり、累積DL数は6.0万DL(59,583DL)に。

「オリコン週間ストリーミングランキング」では、Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が8/22付から5週連続1位に。週間再生数は1,497.6万回(14,976,216回)で、8/22付から5週連続週間再生数1000万回超えを記録した。なお、累積再生数1,3787.0万回(137,869,721回)。

同じく、2位にはAdo「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」がランクイン。週間再生数は1,068.9万回(10,688,802回)で、8/29 付から4週連続週間再生数1000 万回超えを記録した。累積再生数は7,035.0万回(70,349,971回)。3位には、Ado「ウタカタララバイ」が週間再生数979.0万回(9,790,224回)でランクイン。累積再生数は5,184.7万回(51,847,399回)。4位にもAdo「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間再生数942.4万回(9,423,945回)でランクイン。累積再生数は6,708.6万回(67,086,342回)。

【※1】8/22付では、1位「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、2位「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、3位「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、4位「ウタカタララバイ」がランクインしTOP4を独占。8/29付、9/5付では、1位「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、2位「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、3位「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、4位「ウタカタララバイ」、5位「Tot Musica」がランクインしTOP5を独占。9/12付では、1位「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、2位「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、3位「ウタカタララバイ」、4位「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」がランクインしTOP4を独占した。

【※2】今年度は、「2021/12/27付」よりスタート

【※3】「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で6週連続1位を獲得した他作品(達成順):米津玄師「Lemon」(2018/2/26付~4/30付<10週連続>、2019/1/7付~2/25付<8週連続>)、米津玄師「馬と鹿」(2019/8/26付~10/14付<8週連続>)、LiSA「炎」(2020/10/26付~2021/1/18付<13週連続>)

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/9/19付:集計期間:2022年9月5日~9月11日)>

