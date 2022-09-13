【中日スタメン】打撃不振の高橋周平に代わり溝脇隼人がスタメン出場 先発は高橋宏斗
2022年9月13日 17時28分
１３日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。連敗中の中日は打撃不振の高橋周平内野手に代わって、溝脇隼人内野手が「７番・二塁」で６試合ぶりにスタメン出場となった。先発は高橋宏斗投手。現在５勝５敗の右腕は、６勝目を目指す。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・左・関根
３番・一・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・右・楠本
７番・捕・伊藤
８番・遊・森
９番・投・ガゼルマン
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・左・Ａ・マルティネス
７番・二・溝脇
８番・遊・土田
９番・投・高橋宏
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