１３日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表された。連敗中の中日は打撃不振の高橋周平内野手に代わって、溝脇隼人内野手が「７番・二塁」で６試合ぶりにスタメン出場となった。先発は高橋宏斗投手。現在５勝５敗の右腕は、６勝目を目指す。

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・左・関根

３番・一・佐野

４番・二・牧

５番・三・宮崎

６番・右・楠本

７番・捕・伊藤

８番・遊・森

９番・投・ガゼルマン

【中日】

１番・右・岡林

２番・中・大島

３番・三・阿部

４番・一・ビシエド

５番・捕・木下

６番・左・Ａ・マルティネス

７番・二・溝脇

８番・遊・土田

９番・投・高橋宏