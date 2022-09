BTSとNCT DREAMの出演も決定した『2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)』

韓国のグループ・BTSとNCT DREAMが、韓国ニュース配信サイト『THE FACT』が10月8日に韓国・KSPO DOME(オリンピック体操競技場)で主催する音楽授賞式『2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)』に出演することが決定した。

5回目を迎える同授賞式に出演するのは、BTS、NCT DREAMや、既に発表されているStray Kids、TOMORROW X TOGETHERをはじめ、THE BOYZ、ITZY、IVE、(G)I-DLE、Kep1er、LE SSERAFIMら20組。

3年半ぶりに有観客で開催されるこの授賞式は、CS放送の音楽チャンネル・MUSIC ON! TV(エムオン!)でテレビ独占生中継(後6:30~11:30)。映像配信サービスdTVでは、レッドカーペット(後4:30)、授賞式(後6:30)を生配信する。

■『2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)』出演アーティスト

BTS

THE BOYZ

ITZY

TOMORROW X TOGETHER

IVE

Stray Kids

(G)I-DLE

Kep1er

LE SSERAFIM

ファン・チヨル

カン・ダニエル

キム・ホジュン

ヨンタク

ATEEZ

TREASURE

TNX

NewJeans

PSY

イム・ヨンウン

NCT DREAM

※放送時間、出演アーティストは変更になる場合あり

※レッドカーペットの放送はなし

