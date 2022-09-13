15人制W杯、女子日本代表メンバー32人を発表 南早紀主将ら9人が2大会連続【ラグビー】
2022年9月13日 15時24分
日本ラグビー協会は１３日、１０月８日に開幕するラグビーの女子１５人制ワールドカップ（Ｗ杯）代表３２人を発表した。
メンバーのうち、プロップ南早紀主将（２６＝横河武蔵野）、ベテランのＣＴＢ鈴木彩香（３２＝アルカス熊谷）ら９人が１７年の前回Ｗ杯に続く２大会連続の代表。
オンラインで会見したレスリー・マッケンジー・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「Ｗ杯はもちろん、その前にＮＺ代表と対戦できることにもエキサイトしています。日本はＷ杯では最も体が小さいチームなので、体の強さ、負傷者が出たときにカバーできること、練習でチームにモメンタム（勢い）を与えることができることなど、複数の要素を含めて選手を選びました」と説明。ラッキーガール候補を聞かれるとＳＨ阿部恵、プロップ加藤幸子、ＦＢ松田凜日の名をあげ「日本の女子ラグビーがどれだけのことができるかを見せて、世界を驚かせることを楽しみにしている」と話した。
メンバーは１５日にニュージーランド（ＮＺ）に出発。２４日にＮＺ代表と最後の強化試合を行い、そのままＮＺに滞在してＷ杯に備える。
代表は以下の通り。
▽ＦＷ
加藤幸子（２２）横河武蔵野
北野和子（２３）三重パールズ
小牧日菜多（２１）日体大
左高裕佳（２７）弘前サクラオーバルズ
南早紀（２６）横河武蔵野《主将》
ラベマイまこと（２５）横河武蔵野
谷口琴美（２７）三重パールズ
永田虹歩（２１）国際武道大
川村雅未（２３）流通経大グレース
佐藤優奈（２４）東京山九フェニックス
高野真希（２７）横河武蔵野
玉井希絵（２９）三重パールズ
吉村乙華（２１）アルカス熊谷
向来桜子（１９）日体大
斉藤聖奈（３０）三重パールズ
鈴木実沙紀（３０）東京山九フェニックス
長田いろは（２３）アルカス熊谷
細川恭子（２３）三重パールズ
永井彩乃（２４）横浜ＴＫＭ
▽ＢＫ
阿部恵（２４）アルカス熊谷
津久井萌（２２）横河武蔵野
大塚朱紗（２３）流通経大グレース
山本実（２５）三重パールズ
今釘小町（２０）アルカス熊谷
名倉ひなの（２５）横河武蔵野
伊藤優希（２５）三重パールズ
鈴木彩香（３２）アルカス熊谷
中山潮音（２３）横河武蔵野
古田真菜（２４）東京山九フェニックス
庵奥里愛（２５）三重パールズ
平山愛（３０）自衛隊体育学校
松田凜日（２０）日体大
加藤幸子（２２）横河武蔵野
北野和子（２３）三重パールズ
小牧日菜多（２１）日体大
左高裕佳（２７）弘前サクラオーバルズ
南早紀（２６）横河武蔵野《主将》
ラベマイまこと（２５）横河武蔵野
谷口琴美（２７）三重パールズ
永田虹歩（２１）国際武道大
川村雅未（２３）流通経大グレース
佐藤優奈（２４）東京山九フェニックス
高野真希（２７）横河武蔵野
玉井希絵（２９）三重パールズ
吉村乙華（２１）アルカス熊谷
向来桜子（１９）日体大
斉藤聖奈（３０）三重パールズ
鈴木実沙紀（３０）東京山九フェニックス
長田いろは（２３）アルカス熊谷
細川恭子（２３）三重パールズ
永井彩乃（２４）横浜ＴＫＭ
▽ＢＫ
阿部恵（２４）アルカス熊谷
津久井萌（２２）横河武蔵野
大塚朱紗（２３）流通経大グレース
山本実（２５）三重パールズ
今釘小町（２０）アルカス熊谷
名倉ひなの（２５）横河武蔵野
伊藤優希（２５）三重パールズ
鈴木彩香（３２）アルカス熊谷
中山潮音（２３）横河武蔵野
古田真菜（２４）東京山九フェニックス
庵奥里愛（２５）三重パールズ
平山愛（３０）自衛隊体育学校
松田凜日（２０）日体大
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