日本ラグビー協会は１３日、１０月８日に開幕するラグビーの女子１５人制ワールドカップ（Ｗ杯）代表３２人を発表した。

メンバーのうち、プロップ南早紀主将（２６＝横河武蔵野）、ベテランのＣＴＢ鈴木彩香（３２＝アルカス熊谷）ら９人が１７年の前回Ｗ杯に続く２大会連続の代表。

オンラインで会見したレスリー・マッケンジー・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「Ｗ杯はもちろん、その前にＮＺ代表と対戦できることにもエキサイトしています。日本はＷ杯では最も体が小さいチームなので、体の強さ、負傷者が出たときにカバーできること、練習でチームにモメンタム（勢い）を与えることができることなど、複数の要素を含めて選手を選びました」と説明。ラッキーガール候補を聞かれるとＳＨ阿部恵、プロップ加藤幸子、ＦＢ松田凜日の名をあげ「日本の女子ラグビーがどれだけのことができるかを見せて、世界を驚かせることを楽しみにしている」と話した。

メンバーは１５日にニュージーランド（ＮＺ）に出発。２４日にＮＺ代表と最後の強化試合を行い、そのままＮＺに滞在してＷ杯に備える。

代表は以下の通り。

▽ＦＷ

加藤幸子（２２）横河武蔵野

北野和子（２３）三重パールズ

小牧日菜多（２１）日体大

左高裕佳（２７）弘前サクラオーバルズ

南早紀（２６）横河武蔵野《主将》

ラベマイまこと（２５）横河武蔵野

谷口琴美（２７）三重パールズ

永田虹歩（２１）国際武道大

川村雅未（２３）流通経大グレース

佐藤優奈（２４）東京山九フェニックス

高野真希（２７）横河武蔵野

玉井希絵（２９）三重パールズ

吉村乙華（２１）アルカス熊谷

向来桜子（１９）日体大

斉藤聖奈（３０）三重パールズ

鈴木実沙紀（３０）東京山九フェニックス

長田いろは（２３）アルカス熊谷

細川恭子（２３）三重パールズ

永井彩乃（２４）横浜ＴＫＭ

▽ＢＫ

阿部恵（２４）アルカス熊谷

津久井萌（２２）横河武蔵野

大塚朱紗（２３）流通経大グレース

山本実（２５）三重パールズ

今釘小町（２０）アルカス熊谷

名倉ひなの（２５）横河武蔵野

伊藤優希（２５）三重パールズ

鈴木彩香（３２）アルカス熊谷

中山潮音（２３）横河武蔵野

古田真菜（２４）東京山九フェニックス

庵奥里愛（２５）三重パールズ

平山愛（３０）自衛隊体育学校

松田凜日（２０）日体大