本文へ移動

15人制W杯、女子日本代表メンバー32人を発表 南早紀主将ら9人が2大会連続【ラグビー】

2022年9月13日 15時24分

このエントリーをはてなブックマークに追加
南早紀主将（右端）ら女子日本代表メンバー（８月２７日のアイルランド戦で）

南早紀主将（右端）ら女子日本代表メンバー（８月２７日のアイルランド戦で）

　日本ラグビー協会は１３日、１０月８日に開幕するラグビーの女子１５人制ワールドカップ（Ｗ杯）代表３２人を発表した。
　メンバーのうち、プロップ南早紀主将（２６＝横河武蔵野）、ベテランのＣＴＢ鈴木彩香（３２＝アルカス熊谷）ら９人が１７年の前回Ｗ杯に続く２大会連続の代表。
　オンラインで会見したレスリー・マッケンジー・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「Ｗ杯はもちろん、その前にＮＺ代表と対戦できることにもエキサイトしています。日本はＷ杯では最も体が小さいチームなので、体の強さ、負傷者が出たときにカバーできること、練習でチームにモメンタム（勢い）を与えることができることなど、複数の要素を含めて選手を選びました」と説明。ラッキーガール候補を聞かれるとＳＨ阿部恵、プロップ加藤幸子、ＦＢ松田凜日の名をあげ「日本の女子ラグビーがどれだけのことができるかを見せて、世界を驚かせることを楽しみにしている」と話した。
　メンバーは１５日にニュージーランド（ＮＺ）に出発。２４日にＮＺ代表と最後の強化試合を行い、そのままＮＺに滞在してＷ杯に備える。
　代表は以下の通り。
▽ＦＷ
加藤幸子（２２）横河武蔵野
北野和子（２３）三重パールズ
小牧日菜多（２１）日体大
左高裕佳（２７）弘前サクラオーバルズ
南早紀（２６）横河武蔵野《主将》
ラベマイまこと（２５）横河武蔵野
谷口琴美（２７）三重パールズ
永田虹歩（２１）国際武道大
川村雅未（２３）流通経大グレース
佐藤優奈（２４）東京山九フェニックス
高野真希（２７）横河武蔵野
玉井希絵（２９）三重パールズ
吉村乙華（２１）アルカス熊谷
向来桜子（１９）日体大
斉藤聖奈（３０）三重パールズ
鈴木実沙紀（３０）東京山九フェニックス
長田いろは（２３）アルカス熊谷
細川恭子（２３）三重パールズ
永井彩乃（２４）横浜ＴＫＭ
▽ＢＫ
阿部恵（２４）アルカス熊谷
津久井萌（２２）横河武蔵野
大塚朱紗（２３）流通経大グレース
山本実（２５）三重パールズ
今釘小町（２０）アルカス熊谷
名倉ひなの（２５）横河武蔵野
伊藤優希（２５）三重パールズ
鈴木彩香（３２）アルカス熊谷
中山潮音（２３）横河武蔵野
古田真菜（２４）東京山九フェニックス
庵奥里愛（２５）三重パールズ
平山愛（３０）自衛隊体育学校
松田凜日（２０）日体大
【あわせて読みたい】
◆BL東京、リーチマイケルの普及・人材育成活動を全面的にバックアップ
◆日本代表、男女通じ最高順位の9位 ポーランドに逆転勝利
◆リーグワン1部の静岡と釜石シーウェイブスが交流試合

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ