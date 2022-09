歌手・LiSAの2年ぶり6枚目となるフルアルバム『LANDER』(ランダー)が11月16日に発売されることが決定し、収録曲やジャケット写真が解禁となった。あわせて、きょう13日午前0時よりアルバムからの先行シングル「NEW ME」の配信がスタートし、YouTubeではMUSiC CLiPが公開された。

LiSAのYouTubeチャンネルでは“宇宙の日”の9月12日正午、謎のカウントダウン動画「#NANDER」が出現した。6月からLiSAの公式ツイッターでは「#NANDER」のハッシュタグと共にアーティスト写真が更新されてきたが、全て太陽系の惑星に関連したアーティスト写真であったことが動画の中で明かされた。

さらにこの動画では、宇宙感動体験の創出を目指すソニー×JAXA×東京大学の共同プロジェクト「STAR SPHERE」の宇宙戦略プロデューサー 村木祐介氏監修のもと、惑星に関連した宇宙の豆知識「#NANDERクイズ」が出題され、宇宙への理解を深めながらカウントダウンが進んでいった。

そして、カウントダウンが「0」になるとともに、新曲「NEW ME」の楽曲配信がスタートし、MUSiC CLiPが公開。LiSAが着陸した架空の惑星で力強く歌うMVとなっている。

6枚目のフルアルバム『LANDER』は、LiSAが着陸する新たな惑星がコンセプト。2020年に日本レコード大賞を受賞した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」主題歌「炎」をはじめ、テレビアニメ『鬼滅の刃』無限列車編オープニングテーマ「明け星」、エンディングテーマ「白銀」、ABEMA・テレビ朝日『FIFA ワールドカップ カタール 2022』番組公式テーマソング「一斉ノ喝采」など全14曲が収録される。ジャケット写真は、アルバムコンセプトを踏襲したビジュアルが採用されている。

LiSAは「ジェットロケットに乗りこんで、晴れの日や、雨の日、風の強い日、想像以上に素晴らしい瞬間や、どうしようもない夜を駆け抜けてきたら、誰も降り立った事のない新しい惑星に着陸した。いまはそんな気持ちです」とコメントし、「LiSA12年目のフルアルバム『LANDER』を発売します」とのメッセージを発信した。

完全数量生産限定盤はCDにグッズを同梱したLANDER PACK仕様、初回生産限定盤A・BはCDに64PのフォトブックやMUSiC CLiPを収録したLANDER BOX仕様。CDのみ通常盤を含めた4形態でリリースされる。

■LiSAコメント

■6thフルアルバム『LANDER』収録内容

▼CD(全形態共通)

01. 往け

02. 一斉ノ喝采

03. dis/connect

04. シャンプーソング

05. 明け星

06. 白銀

07. 炎

08. 逃飛行

09. HADASHi NO STEP

10. シフクノトキ

11. 土曜日のわたしたちは

12. 悪女のオキテ

13. dawn

14. NEW ME

▼Blu-ray・DVD(初回生産限定盤A・B共通)

01. 炎 -MUSiC CLiP-

02. dawn -MUSiC CLiP-

03. HADASHi NO STEP -MUSiC CLiP-

04. 往け -MUSiC CLiP-

05. 明け星 -MUSiC CLiP-

06. 白銀 -MUSiC CLiP-

07. シフクノトキ -MUSiC CLiP-

08. NEW ME -MUSiC CLiP-

09. 一斉ノ喝采 -MUSiC CLiP-

10. 土曜日の私たちは -MUSiC CLiP-

関連キーワード 音楽