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Ｄ７―１ヤ（１２日）　今永が１０勝目

2022年9月12日 21時31分 (9月12日 21時56分更新)
　４回ＤｅＮＡ１死満塁、今永が左前に逆転２点打を放つ。捕手中村＝横浜

　４回ＤｅＮＡ１死満塁、今永が左前に逆転２点打を放つ。捕手中村＝横浜

　ＤｅＮＡは０―１の四回１死満塁から今永の２点適時打、桑原の適時二塁打、楠本の適時打などで５点を挙げて逆転した。今永が７回４安打１失点で３年ぶりの１０勝目を挙げた。ヤクルトは原が４回５失点と踏ん張れなかった。

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