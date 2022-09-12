ＤｅＮＡは０―１の四回１死満塁から今永の２点適時打、桑原の適時二塁打、楠本の適時打などで５点を挙げて逆転した。今永が７回４安打１失点で３年ぶりの１０勝目を挙げた。ヤクルトは原が４回５失点と踏ん張れなかった。