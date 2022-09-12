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楽８―２オ（１２日）　則本が８勝目

2022年9月12日 21時20分 (9月12日 21時56分更新)
　７回、オリックスの代打Ｔ―岡田を空振り三振に仕留め、ガッツポーズする楽天・則本＝楽天生命パーク

　７回、オリックスの代打Ｔ―岡田を空振り三振に仕留め、ガッツポーズする楽天・則本＝楽天生命パーク

　楽天は則本が球威ある直球を軸に７回１失点で８月１６日以来となる８勝目を挙げた。打線は１―１の五回に鈴木大の右前打で２点を勝ち越し、六回に２点、七回に３点を加え突き放した。オリックスは２失策が失点につながった。

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