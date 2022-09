KAT-TUN LIVE DVD&Blu-ray『KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey』の発売が決定

人気グループ・KAT-TUNが、今年4月から6月に開催した全国ツアー『KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey』LIVE DVD&Blu-ray(BD)が、11月2日に発売されることが決定した。全国8都市で全26公演から5月5日の東京・国立代々木競技場・第一体育館の模様をパッケージ化する。

同ツアーでは、およそ2年半ぶりのオリジナル・アルバム『Honey』収録曲全15曲を中心に構成され、タイトルにかけた“ハニカム”モチーフのセットや衣装、ハチ型ドローンを使用した演出など『Honey』ならではの世界観で繰り広げられたライブパフォーマンスの模様を収録する。

「初回限定盤」には特典映像として、公演ごとに楽曲を変えて披露したパートより、本編未収録の「TWO」「儚い指先」「HONESTY」3曲の映像、また「Ain’t Seen Nothing Yet」「We Just Go Hard feat. AK-69」「Lily」3曲のマルチアングル映像を収録。

さらに、KAT-TUN デビュー日の3月22日に開催した生配信ライブイベント「Amazon Music Live: KATTUN」(約57分)、ツアー終了後の6月6日にビルボードライブ東京で開催したアルバム「Honey」リリースイベント(約57分)のダイジェスト映像を収録される。

「通常盤」には、6月4日のマリンメッセ福岡ツアー最終公演のダイジェスト映像(約32分)としてファイナルの限定演出、MCやあいさつ、Wアンコールで披露された「PRECIOUS ONE」など、そして約66分におよぶ各都市MCダイジェスト映像(大阪・宮城・静岡・東京・北海道・愛知・福井・福岡)、またLIVE本編内で使用された映像コンテンツ「Bee Mission」全13パターンの映像を収録している。

