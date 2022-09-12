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沖縄知事、国葬出席せず　「弔意既に示した」

2022年9月12日 11時27分 (9月12日 11時45分更新)
　沖縄県知事選から一夜明け、報道陣の質問に答える玉城デニー氏＝１２日午前、那覇市

　沖縄県知事選から一夜明け、報道陣の質問に答える玉城デニー氏＝１２日午前、那覇市

　沖縄県の玉城デニー知事は１２日、那覇市で報道陣の取材に応じ、安倍晋三元首相の国葬に出席しないと明らかにした。県によると、安倍氏が死去した後の７月１１日、県庁に半旗を掲揚。玉城氏は「県としての弔意は既に示した」と述べた。
　玉城氏は９月１１日の県知事選で２期目の当選を果たした。国葬に出席しない意向は、告示前に政府側に伝達したとしている。

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