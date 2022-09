声優・江口拓也による初のソロライブツアー『Kiramune Presents Takuya Eguchi Live Tour 2022「朝まで呑みたい〜EGUCHI屋〜」』の最終公演が、9月11日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催された。

バンド編成で開催された今回のライブは、ソロデビュー曲「Love & Smile」でスタート。サウンドクリエイター「DECO*27」書き下ろし楽曲「AGARISM」や2ndミニアルバムのリード曲「SOIUMONDA」、さらに木村良平・代永翼との3人組ユニットTrignalでのソロ曲「Catch a Break」など、アンコール含む全17曲を披露した。

居酒屋をコンセプトにした今回のツアー。ライブ中盤にはコンセプトである居酒屋をイメージした暖簾や提灯、カウンターが登場。割烹着を着た江口がバンドメンバーやダンサーと笑い満載のトークを展開し、アコースティックアレンジで「ジンセイイチドキリ」、「Lonely Darling」を披露。

アンコールでは「HRC」を披露し、初のソロライブツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。

なお、神奈川公演のアーカイブ配信は来週9月17日12:00~9月18日11:59に公開予定。配信チケットは9月18日(日)8:59まで販売中。

<セットリスト>

M1 Love & Smile

M2 AGARISM

M3 Catch a Break

M4 Love Loser

M5 SOIUMONDA

M6 ハローグッバイ

M7 Heart and soul

M8 カレパ!

M9 Good Unite Infinity

M10 ジンセイイチドキリ

M11 Lonely Darling

M12 延長線上のFriends

M13 Break of Day

M14 PAPER BOY

M15 素敵な夜に

M16 Life goes on

EN HRC

