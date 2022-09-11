お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志がキャプテン、中居正広、ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）がサポーターを務める、フジテレビ系大型特番『FNSラフ＆ミュージック～歌と笑いの祭典～』の第2夜が、11日に放送された。リクエスト歌謡祭のコーナーでは、アインシュタインの稲田直樹が堂本光一、ジャングルポケット・斉藤慎二が堂本剛として、清塚信也がピアノ演奏をする中、大真面目にKinKi Kids「愛のかたまり」を熱唱した。

KinKi Kidsの大ファンだという2人の歌唱に、SNS上では「稲ちゃん！斉藤さん！」「うまい！」「清塚さんの演奏すばらしい！」「お2人とも、歌うまい！」などといった感想が相次いで寄せられている。

大きな反響を呼んだ2021年の第1弾と同様、今年も「歌と笑いの融合」をテーマに、“アーティストのライブ”と“芸人のネタ”、さらに、アーティストと芸人のコラボ企画やクロストークなどを次々と展開。キャプテンの松本、サポーターの中居、ナインティナイン、アシスタントサポーターの千鳥・大悟、アンタッチャブルという最強MC陣に加え、フジテレビ入社1年目の新人女性アナウンサー、岸本理沙と松崎涼佳（※崎＝たつさき）が進行役として見守る中、唯一無二のLIVEエンターテインメントショーを繰り広げていく。

【第1夜】

アーティスト：石川さゆり、AKB48、Creepy Nuts、KOH＋（福山雅治・柴咲コウ）、ジャニーズWEST、Snow Man、Tani Yuuki、BiSHほか

お笑い芸人：空気階段、チョコレートプラネット、ナイツ、NON STYLE、ハライチ、爆笑問題、フットボールアワー、ミキ、見取り図、ミルクボーイ、ロッチほか

＜生IPPONグランプリ＞

向井康二（Snow Man）、阿部亮平（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）

藤本敏史（FUJIWARA）、陣内智則、後藤輝基（フットボールアワー）

審査員：バカリズム、西田幸治（笑い飯）、大悟（千鳥）

【第2夜】

アーティスト：INI、Saucy Dog、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、浜崎あゆみ、マカロニえんぴつほか

お笑い芸人：アインシュタイン、Aマッソ、オズワルド、かまいたち、ジャングルポケット、ダイアン、錦鯉、ニューヨーク、バイきんぐほか

＜リクエスト歌謡祭＞

清塚信也、乃木坂46

生田竜聖、永島優美、堤礼実（以上、フジテレビアナウンサー）ほか

＜TORIMAKI＞

秋山竜次（ロバート）ほか

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