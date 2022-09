聖地・代々木第一体育館で日本初ソロツアー追加公演を開催したONEW(SHINee) Photo by 田中聖太郎

韓国のグループSHINeeのリーダー・ONEW(オンユ)が11日、自身初となる日本でのソロツアー追加公演『ONEW Japan 1st Concert Tour 2022 〜Life goes on〜 Special Edition』を“SHINeeの聖地”東京・代々木競技場第一体育館で開催し、2ヶ月かけて4都市計8公演を完遂した。

日本1stアルバム『Life goes on』(7月6日発売)を携え、7月8・9日の日本武道館2daysからスタートした日本初ソロツアー。最終公演は、2010年12月26日にSHINeeが日本初ワンマンライブを行い、ONEWの口から日本デビューが正式決定したことを発表したSHINeeの聖地で開催された。

オープニングで会場が暗転すると、セットの階段上に登場したONEWは、目の前に広がるSHINeeカラーのパールアクアグリーンの海を感慨深げ見渡す。バンド生演奏に乗せ、ライブの幕開けと世界観をリンクさせた「夜明け」でスタートした。

ストリングス隊を交え、4曲目で繊細なバラード「Lighthouse」を歌い終えると、目を閉じて観客の拍手を聞き入った。MCは終始日本語で行い、「皆さんが幸せになってほしいから、そのために僕は努力しますって言いましたけど、今の状況は多分、みなさんにもらった…」と言いかけて言葉を詰まらせ、早くも涙が頬をつたった。

この涙は「ありがたい気持ち」というと深々とお辞儀。「もう…歌えないよ。あぁ…感動しました」と言って涙をぬぐい、「どうやって表現すればいいのか、言葉にできないです」と感激した。

思い出の地でライブをすることに関しては「ここで、代々木でライブをできてうれしいし、いろいろいい思い出がたくさん、パッと僕の脳の中で入りました(蘇りました)」と明かし、「まだ歓声とかできないから今回は寂しかったですけど、拍手だけでも皆さんの気持ちをちゃんと感じています」と伝え、観客も割れんばかりの拍手で呼応した。

金髪が映えるブルーの王子様風衣装に着替えると、日本語曲カバーパートへ突入。パールアクアグリーンの光の海が左右に波打つなか、秦基博の「鱗(うろこ)」、DREAMS COME TRUEの「やさしいキスをして」を優しく、かつエモーショナルに熱唱。両手を広げて「メイン衣装です」と目を細めると、「空みたいに青いでしょ? アハハハ。なんでも言いたくて」と快活に笑った。

続くリクエストコーナーでは、事前にファンから募っていたリクエストをランキング化し、上位3曲をアカペラで披露することに。3位の「Your Scent」を伸びやかな声で歌い上げると、「これ歌ったことあるかな?」とファンに問いかけ。ペンライトの反応がなかったことから「この曲を歌わなかったのは難しかったからかもしれないですね。初公開!」と笑った。

2位は「Shine On You」。途中で歌詞を忘れたものの、思い出して再び歌うと、「自分で作詞した曲なのに」と苦笑いした。そして、自らのドラムロールで1位は「Diamond Sky」と発表。ファンに指でダイヤモンドを作る振り付けをレクチャーし力強い歌声を響かせると、「久々に歌った曲、初めて歌った曲もあったし、いろいろあったから面白かったです。うれしかったですね」と笑顔をみせた。

カバーパートに戻り、「皆さんが僕のすべてです」と切り出すと、星空をバックにMISIA「Everything」を透明感のある声で歌い上げた。ヘッドセットに切り替えたONEWは、「Sunshine」でダンサー6人を従え、ダンスでも魅了。本編ラストは振付をレクチャーし、アルバムタイトル曲「Life goes on」で盛り上がった。

■アンコールではSHINeeメドレー大熱演「しんどい…」

間髪入れずにアンコールが起こり、胸元にダイスがデザインされたピンクの衣装で登場すると、4月に韓国でリリースした2ndミニアルバム『DICE』のタイトル曲を披露。自筆で書かれた「代々木!ただいま!待っていてくれてありがとう!」のメッセージがプリントされた銀テープが華やかに舞い、会場は高揚感に包まれた。

そして、SHINeeメドレーに突入。火花が噴射されるなか、「D×D×D」「Get the treasure」「君のせいで」を、金髪を振り乱しながら踊り、熱唱した。歌い終えるなり肩で息をして階段に座り込み、「やっぱりSHINeeの曲は激しいですね。メンバーたちが隣にいないから今、もっとしんどいです」と息切れ。「でもみんなが集まって新しい公演ができるときは大丈夫と思います。そんな弱い人じゃないですよ」と強がったものの、なかなか息が整わず、マイクを通して深呼吸する一幕も。「こんなライブ初めてでしょ?」と笑いを誘った。

無数の紙吹雪に包まれながら「遅く起きた朝に」を歌唱後には、「みなさんと盛り上がりたくて作った曲です。2週間前にレコーディングした曲ですけど、もう発売されました」と曲紹介し、9日に配信リリースされたばかりの新曲「Dance Whole Day」を10・11日の代々木公演で初披露。トロッコ上で飛び跳ねながら観客をあおり、会場は多幸感に包まれた。

ラストは「次の曲が本当に最後の曲です。まるで皆さんみたいなタイトルです」といって小田和正の「キラキラ」を歌唱。優しく温かい歌声で観客の心を揺さぶり、「じゃあねまたね」と歌うように再会を誓ってツアーに幕を下ろした。このライブの模様はCS放送TBSチャンネル1で生中継された。

■『ONEW Japan 1st Concert Tour 2022 〜Life goes on〜 Special Edition』最終公演

01. 夜明けの世界

02. On the way

03. Life is…

04. Lighthouse

05. In the whale

06. Love Phobia

07. Beauty

08. Sign

09. Timepiece

10. 鱗(うろこ)(秦 基博カバー)

11. やさしいキスをして(DREAMS COME TRUEカバー)

12. Everything (MISIAカバー)

13. Sunshine

14. Life goes on

【アンコール】

EN1. DICE

EN2. SHINeeメドレー D×D×D~Get the treasure~君のせいで

EN3. 遅く起きた朝に

EN4. Dance Whole Day

EN5. キラキラ(小田和正カバー)

関連キーワード 音楽