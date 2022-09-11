川崎春花

◇１１日 女子ゴルフツアー 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯最終日（京都府城陽市、城陽ＣＣ）

女子ゴルフの国内メジャー大会第２戦、日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯（賞金総額２億円、優勝３６００万円）で最終ラウンドが行われ、昨年１１月のプロテストに合格したツアールーキーの川崎春花（１９）が大会史上最年少で初優勝した。

１０代で国内メジャー大会を制した日本選手は、２０１６年の日本女子オープンを１７歳、１７年の同大会を１８歳で連覇した畑岡奈紗（アビームコンサルティング）に続く２人目。１９歳１３３日でのツアー初優勝は日本選手で歴代８位となった。

首位と４打差の４位から出た川崎は８番パー４でイーグルを奪い、後半は１２番からの４連続を含む６バーディーで６４のラウンド。通算１６アンダーとして、２位に３打差をつけた。

川崎は京都市出身。大阪学院大高３年だった昨年のプロテストに初挑戦で合格した。今季は前週まで１０試合に出場し、最高順位は５月末のリゾートトラストレディスの２９位。直近の３試合は全て予選落ちしていた。下部のステップ・アップ・ツアーでは２週前の山陰ご縁むす美レディースで初優勝。前週までのレギュラーツアーの獲得賞金は２６９万円でランキング１１２位だった。