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【日本ハム】清宮幸太郎は3試合連続「6番・一塁」でスタメン、4番には打率1割9分4厘の木村文紀を抜てき

2022年9月11日 13時38分

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日本ハム・清宮

日本ハム・清宮

◇１１日　西武―日本ハム（ベルーナドーム）
　日本ハムの清宮幸太郎内野手が３試合続けて「６番・一塁」でスタメン起用された。清宮はここ２試合で８打数無安打。４番には打率１割９分４厘の木村文紀外野手を抜てきした。５番には左打者で打率２割２分２厘の古川裕大捕手を据えた。前日の１０日に３三振だった万波中正外野手はスタメンから外れた。
　【日本ハム】
　１番・二・上川畑
　２番・指・松本剛
　３番・左・近藤
　４番・右・木村
　５番・捕・古川裕
　６番・一・清宮
　７番・遊・中島
　８番・三・谷内
　９番・中・アルカンタラ
　先発投手・ポンセ
　【西武】
　１番・左・金子
　２番・遊・源田
　３番・捕・森
　４番・一・山川
　５番・三・中村
　６番・中・鈴木
　７番・指・栗山
　８番・二・呉念庭
　９番・右・愛斗
　先発投手・与座
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