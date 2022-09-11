【日本ハム】清宮幸太郎は3試合連続「6番・一塁」でスタメン、4番には打率1割9分4厘の木村文紀を抜てき
2022年9月11日 13時38分
◇１１日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）
日本ハムの清宮幸太郎内野手が３試合続けて「６番・一塁」でスタメン起用された。清宮はここ２試合で８打数無安打。４番には打率１割９分４厘の木村文紀外野手を抜てきした。５番には左打者で打率２割２分２厘の古川裕大捕手を据えた。前日の１０日に３三振だった万波中正外野手はスタメンから外れた。
【日本ハム】
１番・二・上川畑
２番・指・松本剛
３番・左・近藤
４番・右・木村
５番・捕・古川裕
６番・一・清宮
７番・遊・中島
８番・三・谷内
９番・中・アルカンタラ
先発投手・ポンセ
１番・二・上川畑
２番・指・松本剛
３番・左・近藤
４番・右・木村
５番・捕・古川裕
６番・一・清宮
７番・遊・中島
８番・三・谷内
９番・中・アルカンタラ
先発投手・ポンセ
【西武】
１番・左・金子
２番・遊・源田
３番・捕・森
４番・一・山川
５番・三・中村
６番・中・鈴木
７番・指・栗山
８番・二・呉念庭
９番・右・愛斗
先発投手・与座
１番・左・金子
２番・遊・源田
３番・捕・森
４番・一・山川
５番・三・中村
６番・中・鈴木
７番・指・栗山
８番・二・呉念庭
９番・右・愛斗
先発投手・与座
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