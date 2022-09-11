◇１１日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）

日本ハムの清宮幸太郎内野手が３試合続けて「６番・一塁」でスタメン起用された。清宮はここ２試合で８打数無安打。４番には打率１割９分４厘の木村文紀外野手を抜てきした。５番には左打者で打率２割２分２厘の古川裕大捕手を据えた。前日の１０日に３三振だった万波中正外野手はスタメンから外れた。

【日本ハム】

１番・二・上川畑

２番・指・松本剛

３番・左・近藤

４番・右・木村

５番・捕・古川裕

６番・一・清宮

７番・遊・中島

８番・三・谷内

９番・中・アルカンタラ

先発投手・ポンセ

【西武】

１番・左・金子

２番・遊・源田

３番・捕・森

４番・一・山川

５番・三・中村

６番・中・鈴木

７番・指・栗山

８番・二・呉念庭

９番・右・愛斗

先発投手・与座