【FNSラフ＆ミュージック】爆笑問題・太田光がニヤリ「松ちゃん見てる？また来ちゃった」
2022年9月10日 21時59分 (9月10日 23時06分更新)
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志がキャプテン、中居正広、ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）がサポーターを務める、フジテレビ系大型特番『FNSラフ＆ミュージック～歌と笑いの祭典～』の第1夜が、10日に放送された。昨年、松本との共演が話題となった爆笑問題は今年も登場し、漫才のつかみで、太田光が「松ちゃん見てる？また来ちゃった」と笑顔で呼びかけた。
太田のボケは止まらず「あしたは『ワイドナショー』ないの？じゃあ『サンデー・ジャポン』見てください」とニヤリ。その後も時事ネタをたたみかけるように披露していった。
大きな反響を呼んだ2021年の第1弾と同様、今年も「歌と笑いの融合」をテーマに、“アーティストのライブ”と“芸人のネタ”、さらに、アーティストと芸人のコラボ企画やクロストークなどを次々と展開。キャプテンの松本、サポーターの中居、ナインティナイン、アシスタントサポーターの千鳥・大悟、アンタッチャブルという最強MC陣に加え、フジテレビ入社1年目の新人女性アナウンサー、岸本理沙と松崎涼佳（※崎＝たつさき）が進行役として見守る中、唯一無二のLIVEエンターテインメントショーを繰り広げていく。
【第1夜】
アーティスト：石川さゆり、AKB48、Creepy Nuts、KOH＋（福山雅治・柴咲コウ）、ジャニーズWEST、Snow Man、Tani Yuuki、BiSHほか
お笑い芸人：空気階段、チョコレートプラネット、ナイツ、NON STYLE、ハライチ、爆笑問題、フットボールアワー、ミキ、見取り図、ミルクボーイ、ロッチほか
アーティスト：石川さゆり、AKB48、Creepy Nuts、KOH＋（福山雅治・柴咲コウ）、ジャニーズWEST、Snow Man、Tani Yuuki、BiSHほか
お笑い芸人：空気階段、チョコレートプラネット、ナイツ、NON STYLE、ハライチ、爆笑問題、フットボールアワー、ミキ、見取り図、ミルクボーイ、ロッチほか
＜生IPPONグランプリ＞
向井康二（Snow Man）、阿部亮平（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）
藤本敏史（FUJIWARA）、陣内智則、後藤輝基（フットボールアワー）
審査員：バカリズム、西田幸治（笑い飯）、大悟（千鳥）
向井康二（Snow Man）、阿部亮平（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）
藤本敏史（FUJIWARA）、陣内智則、後藤輝基（フットボールアワー）
審査員：バカリズム、西田幸治（笑い飯）、大悟（千鳥）
【第2夜】
アーティスト：INI、Saucy Dog、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、浜崎あゆみ、マカロニえんぴつほか
お笑い芸人：アインシュタイン、Aマッソ、オズワルド、かまいたち、ジャングルポケット、ダイアン、錦鯉、ニューヨーク、バイきんぐほか
アーティスト：INI、Saucy Dog、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、浜崎あゆみ、マカロニえんぴつほか
お笑い芸人：アインシュタイン、Aマッソ、オズワルド、かまいたち、ジャングルポケット、ダイアン、錦鯉、ニューヨーク、バイきんぐほか
＜リクエスト歌謡祭＞
清塚信也、乃木坂46
生田竜聖、永島優美、堤礼実（以上、フジテレビアナウンサー）ほか
清塚信也、乃木坂46
生田竜聖、永島優美、堤礼実（以上、フジテレビアナウンサー）ほか
＜TORIMAKI＞
秋山竜次（ロバート）ほか
秋山竜次（ロバート）ほか
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