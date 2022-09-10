【日本ハム】清宮幸太郎が2試合連続「6番・一塁」でスタメン、1番には上川畑大悟を2試合ぶり起用
2022年9月10日 13時50分
◇１０日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）
日本ハムの清宮幸太郎内野手は２試合続けて「６番・一塁」でスタメン起用となった。１番には２試合ぶりで上川畑大悟内野手が復帰。リーグ打率トップの松本剛外野手は３試合連続で起用されていた４番から２番に打順が上がった。
【日本ハム】
１番・遊・上川畑
２番・指・松本剛
３番・左・近藤
４番・二・石井
５番・中・今川
６番・一・清宮
７番・捕・宇佐見
８番・三・佐藤
９番・右・万波
先発投手・伊藤
１番・遊・上川畑
２番・指・松本剛
３番・左・近藤
４番・二・石井
５番・中・今川
６番・一・清宮
７番・捕・宇佐見
８番・三・佐藤
９番・右・万波
先発投手・伊藤
【西武】
１番・遊・源田
２番・中・鈴木
３番・捕・森
４番・一・山川
５番・二・呉念庭
６番・指・中村
７番・三・平沼
８番・左・オグレディ
９番・右・愛斗
先発投手・松本
１番・遊・源田
２番・中・鈴木
３番・捕・森
４番・一・山川
５番・二・呉念庭
６番・指・中村
７番・三・平沼
８番・左・オグレディ
９番・右・愛斗
先発投手・松本
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