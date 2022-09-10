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【日本ハム】清宮幸太郎が2試合連続「6番・一塁」でスタメン、1番には上川畑大悟を2試合ぶり起用

2022年9月10日 13時50分

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新庄監督

新庄監督

◇１０日　西武―日本ハム（ベルーナドーム）
　日本ハムの清宮幸太郎内野手は２試合続けて「６番・一塁」でスタメン起用となった。１番には２試合ぶりで上川畑大悟内野手が復帰。リーグ打率トップの松本剛外野手は３試合連続で起用されていた４番から２番に打順が上がった。
　【日本ハム】
　１番・遊・上川畑
　２番・指・松本剛
　３番・左・近藤
　４番・二・石井
　５番・中・今川
　６番・一・清宮
　７番・捕・宇佐見
　８番・三・佐藤
　９番・右・万波
　先発投手・伊藤
　【西武】
　１番・遊・源田
　２番・中・鈴木
　３番・捕・森
　４番・一・山川
　５番・二・呉念庭
　６番・指・中村
　７番・三・平沼
　８番・左・オグレディ
　９番・右・愛斗
　先発投手・松本

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