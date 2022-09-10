新庄監督

◇１０日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）

日本ハムの清宮幸太郎内野手は２試合続けて「６番・一塁」でスタメン起用となった。１番には２試合ぶりで上川畑大悟内野手が復帰。リーグ打率トップの松本剛外野手は３試合連続で起用されていた４番から２番に打順が上がった。

【日本ハム】

１番・遊・上川畑

２番・指・松本剛

３番・左・近藤

４番・二・石井

５番・中・今川

６番・一・清宮

７番・捕・宇佐見

８番・三・佐藤

９番・右・万波

先発投手・伊藤

【西武】

１番・遊・源田

２番・中・鈴木

３番・捕・森

４番・一・山川

５番・二・呉念庭

６番・指・中村

７番・三・平沼

８番・左・オグレディ

９番・右・愛斗

先発投手・松本