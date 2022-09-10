【中日スタメン】小笠原慎之介が今季2度目の巨人戦先発で8勝目を目指す、野手は前日と同じオーダー
2022年9月10日 13時21分
◇１０日 巨人―中日（東京ドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発・小笠原慎之介投手は、前回登板の３日のヤクルト戦（神宮）では８回途中を１失点の力投を見せた。今季２度目の巨人戦で８勝目を目指してマウンドに上がる。野手は前日と同じオーダーで挑む。
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・左・Ａ・マルティネス
７番・二・高橋周
８番・遊・土田
９番・投・小笠原
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・左・Ａ・マルティネス
７番・二・高橋周
８番・遊・土田
９番・投・小笠原
【巨人】
１番・二・吉川
２番・左・ウォーカー
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・右・ポランコ
７番・遊・坂本
８番・捕・大城
９番・投・メルセデス
１番・二・吉川
２番・左・ウォーカー
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・右・ポランコ
７番・遊・坂本
８番・捕・大城
９番・投・メルセデス
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