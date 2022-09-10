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【中日スタメン】小笠原慎之介が今季2度目の巨人戦先発で8勝目を目指す、野手は前日と同じオーダー

2022年9月10日 13時21分

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談笑する柳（左）と小笠原

談笑する柳（左）と小笠原

◇１０日　巨人―中日（東京ドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発・小笠原慎之介投手は、前回登板の３日のヤクルト戦（神宮）では８回途中を１失点の力投を見せた。今季２度目の巨人戦で８勝目を目指してマウンドに上がる。野手は前日と同じオーダーで挑む。
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・捕・木下
６番・左・Ａ・マルティネス
７番・二・高橋周
８番・遊・土田
９番・投・小笠原
【巨人】
１番・二・吉川
２番・左・ウォーカー
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・右・ポランコ
７番・遊・坂本
８番・捕・大城
９番・投・メルセデス

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