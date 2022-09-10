◇１０日 巨人―中日（東京ドーム）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発・小笠原慎之介投手は、前回登板の３日のヤクルト戦（神宮）では８回途中を１失点の力投を見せた。今季２度目の巨人戦で８勝目を目指してマウンドに上がる。野手は前日と同じオーダーで挑む。

【中日】

１番・右・岡林

２番・中・大島

３番・三・阿部

４番・一・ビシエド

５番・捕・木下

６番・左・Ａ・マルティネス

７番・二・高橋周

８番・遊・土田

９番・投・小笠原

【巨人】

１番・二・吉川

２番・左・ウォーカー

３番・中・丸

４番・一・中田

５番・三・岡本和

６番・右・ポランコ

７番・遊・坂本

８番・捕・大城

９番・投・メルセデス