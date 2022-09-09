【中日】2カ月ぶり打点の高橋周平が2試合連続スタメン 大野雄大が7勝目を目指す
2022年9月9日 17時29分
◇9日 巨人－中日（東京ドーム）
スターティングメンバーが発表され、中日は高橋周平内野手を「7番・二塁」で復帰から2試合連続スタメン起用。8日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）では、無安打も8回に押し出し死球で2カ月ぶりに打点を挙げた。先発マウンドには、7勝目を目指す大野雄大投手が上がる。
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・A・マルティネス
7番・二・高橋周
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・A・マルティネス
7番・二・高橋周
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
【巨人】
1番・二・吉川
2番・左・ウォーカー
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・右・ポランコ
7番・遊・坂本
8番・捕・小林
9番・投・戸郷
1番・二・吉川
2番・左・ウォーカー
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・右・ポランコ
7番・遊・坂本
8番・捕・小林
9番・投・戸郷
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