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【中日】2カ月ぶり打点の高橋周平が2試合連続スタメン 大野雄大が7勝目を目指す

2022年9月9日 17時29分

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高橋周

高橋周

◇9日　巨人－中日（東京ドーム）
　スターティングメンバーが発表され、中日は高橋周平内野手を「7番・二塁」で復帰から2試合連続スタメン起用。8日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）では、無安打も8回に押し出し死球で2カ月ぶりに打点を挙げた。先発マウンドには、7勝目を目指す大野雄大投手が上がる。
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・捕・木下
6番・左・A・マルティネス
7番・二・高橋周
8番・遊・土田
9番・投・大野雄
【巨人】
1番・二・吉川
2番・左・ウォーカー
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・右・ポランコ
7番・遊・坂本
8番・捕・小林
9番・投・戸郷
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