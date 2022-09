Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(ユニバーサル ミュージック) (C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会

Ado「新時代」が、9月9日発表の最新「オリコン週間カラオケランキング」で1位を獲得。2021/2/15付以来、連続して1位を獲得し続けてきた優里「ドライフラワー」から、82週ぶりに入れ替わった。

「新時代」は2022/8/22付で12位に初登場。その後8/29付で3位、9/5付で2位と徐々に順位を上げ、登場4週目となる最新9/12付でAdo自身初となる1位を獲得した。女性アーティストの楽曲がカラオケランキング1位を獲得するのは、2021/2/8付のLiSA「炎」以来、83週ぶりとなった。

「新時代」は劇場版『ONE PIECE FILM RED』の主題歌。同日付「オリコン週間カラオケランキング」には、同映画の劇中歌であるAdo「私は最強」が9位、「逆光」が12位、「ウタカタララバイ」が35位にランクインし、劇場版『ONE PIECE FILM RED』関連楽曲4作がTOP50入りを記録した。

なお、最新9/12付「オリコン週間デジタルランキング」では、Adoの劇場版『ONE PIECE FILM RED』関連作品がオリコン史上初となる、4週連続「デジタルランキング3冠」【※】を達成した。

【※】「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位は「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、「週間デジタルアルバムランキング」1位は「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」、「週間ストリーミングランキング」1位は「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

※オリコンカラオケランキングは1994/12/26付~集計開始。カラオケメーカー(調査協力:第一興商(DAM総合)、エクシング(JOYSOUND))から提供された各楽曲のリクエスト情報をもとに毎週50位まで集計発表している

<クレジット:オリコン調べ(9/12付:集計期間:8月29日~9月4日)>

