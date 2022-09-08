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中日ドラゴンズの福留孝介外野手（４５）が８日、名古屋市のバンテリンドームナゴヤで記者会見し、今季限り...
9月8日
菅沼が－７で首位、山下ら１打差 日本女子プロゴルフ第１日
日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯第１日（８日・京都府城陽ＣＣ＝６５５５ヤード、パー７２）国内四大大...
エペで加納が決勝進出、見延敗退 全日本フェンシング第１日
フェンシングの全日本選手権個人戦第１日は８日、東京・駒沢体育館で行われ、男子エペは東京五輪団体金メダ...
高田、渡嘉敷ら１２人 バスケ女子Ｗ杯日本代表
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豊昇龍「２桁目指して頑張る」 ２３歳の新関脇が意気込み
大相撲秋場所（１１日初日・両国国技館）で新関脇の豊昇龍が８日、東京都台東区の立浪部屋での稽古後に取材...
逮捕の内野手ら３選手除名、徳島 四国の野球独立リーグ
野球独立リーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓ徳島は８日、福岡県警に道交法違反（酒気帯び運転、信号無視...