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９日の予告先発

2022年9月8日 17時55分 (9月8日 18時37分更新)
　◇セ・リーグ
巨人・戸郷―中日・大野雄（東京ドーム）
ヤクルト・小沢―広島・大瀬良（神宮）
ＤｅＮＡ・上茶谷―阪神・藤浪（横浜）

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