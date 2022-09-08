動画配信サービス「Hulu」で今月17日から独占配信開始予定の、田中圭主演、堤幸彦監督の異色の刑事ドラマ、Huluオリジナル『死神さん2』に先駆けて、6月10日午後6時10分より田中、山本舞香、堤監督が撮影秘話などを語る配信記念イベントを実施。Hulu公式YouTube、TikTok、番組公式Instagramで生配信する。

大倉崇裕氏の『死神さん 嫌われる刑事』（幻冬舎文庫）を原作とする同ドラマは、「死神」と呼ばれ警視庁で最も疎まれ嫌われている再捜査専門の刑事・儀藤堅忍（ぎどう・けんにん）が、事件ごとに代わる相棒とともに、闇に葬られた真相をあぶり出していく1話完結型のドラマ。

シーズン2では、儀藤の2代目パシリ、小刀祢葵（ことね・あおい）役で山本がレギュラー出演。儀藤の相棒役を、吉田鋼太郎、奈緒、小関裕太、松本若菜、大友康平が演じる。

■Huluオリジナル『死神さん2』配信記念イベント（生配信）

日時：9月10日（土）後6：10～スタート（予定）

出演者：田中圭、山本舞香、堤幸彦監督

配信プラットフォーム：

Hulu公式YouTube：https://www.youtube.com/HuluJapanLLC）

Hulu公式TikTok：@hulujp（https://www.tiktok.com/@hulujp）

番組公式Instagram：＠shinigami_hulu（https://www.instagram.com/shinigami_hulu/）

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