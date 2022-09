EXILE AKIRA (C)ORICON NewS inc.

EXILEのAKIRA(41)が6日、自身のインスタグラムを更新。バキバキに鍛え上げた肉体美あらわなショットを公開した。

AKIRAはライブ写真を添えて「Never ,never, never, never give up!Don’t lose faith!!(決してあきらめるな、信念を忘れるな)」との文言をつづった。

この投稿に、ファンからは「筋肉モリモリ、かっこいい」「ダビデ像」「最高です」などといった感想が相次いで寄せられている。

