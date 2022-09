Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』(ユニバーサル ミュージック/2022年8月10日配信開始) (C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会

Adoが、9月7日発表の最新「オリコン週間デジタルランキング」の各ランキングで1位となり、8/22付から4週連続で「オリコン週間デジタルランキング3冠」を達成。4週連続でのデジタルランキング3冠は、オリコンランキング史上初【※1】となる。

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間DL数2.0万DL(20,463DL)で、8/15付から5週連続1位を獲得。デジタルシングルで5週連続1位を獲得するのは今年度初【※2】、史上4組目(史上5作目)【※3】、女性アーティストではLiSAに次ぐ史上2組目の達成となる。累積DL数は18.8万DL(188,313DL)。

「週間デジタルアルバムランキング」では『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』が週間DL数1.0万DL(10,002DL)で、1位を獲得。8/22付から4週連続1位となり、2022年1月に配信開始となった『狂言』に続き自身2作目の4週連続1位獲得に。女性ソロアーティストによる通算2作のデジタルアルバムランキング4週連続1位はオリコン史上初の達成となった。なお、累積DL数は7.1万DL(71,030DL)。

「週間ストリーミングランキング」では「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間再生数1,597.7万回(15,977,253回)で1位に。8/22付から4週連続1位獲得となった。また、週間再生数は1,597.7万回(15,977,253回)で、8/22付から4週連続週間再生数1000万回超えを記録した。なお、累積再生数12,289.4万回(122,893,505回)。

同じく、2位にはAdo「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間再生数1,038.7万回(10,386,752回)でランクイン。週間再生数は1,038.7万回(10,386,752回)で、8/29 付から3週連続週間再生数1000 万回超えを記録した。累積再生数は5,966.1万回(59,661,169回)。続く3位には、同じくAdo「ウタカタララバイ」が週間再生数973.3万回(9,733,058回)でランクイン。累積再生数は4,205.7万回(42,057,175回)。また、4位にも同じくAdo「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間再生数965.7万回(9,657,019回)でランクイン。累積再生数は5,766.2万回(57,662,397回)。これで、Adoの作品が4週連続「週間ストリーミングランキング」TOP4独占【※4】を達成した。

なお、「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」は上映中の劇場版『ONE PIECE FILM RED』の主題歌、そのほか文中に登場した楽曲は劇場版『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌となっており、デジタルアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』はこれらの楽曲を収録。Adoは作中の、歌姫・ウタの歌唱パートを担当している。

【※1】Adoは先週9/5付で、オリコン史上初の3週連続「オリコン週間デジタルランキング3冠」を達成している

【※2】今年度は、「2021/12/27付」よりスタート

【※3】「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で5週連続1位を獲得した他作品(達成順)/米津玄師「Lemon」(2018/2/26付~4/30付<10週連続>、2019/1/7付~2/25付<8週連続>)、米津玄師「馬と鹿」(2019/8/26付~10/14付<8週連続>)、Official髭男dism「I LOVE...」(2020/3/2付~3/30付<5週連続>)、LiSA「炎」(2020/10/26付~2021/1/18付<13週連続>)

【※4】8/22付では、1位「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、2位「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、3位「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、4位「ウタカタララバイ」がランクインしTOP4を独占。8/29付、9/5付では、1位「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、2位「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、3位「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」、4位「ウタカタララバイ」、5位「Tot Musica」がランクインしTOP5を独占

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/9/12付:集計期間:2022年8月29日~9月4日)>

