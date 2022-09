韓国のグループ・SHINeeのKEY(キー)が、11月19・20日に横浜・ぴあアリーナMMでソロライブ『KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN』を開催することが決定した。日本でのソロライブは2018年12月以来、4年ぶり2度目となる。

この公演に先がけ、10月22・23に韓国で開催する『KEY CONCERT- G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND』の日本公演。見慣れないけどなじみのある、親しいけど見慣れない場所のKEYLANDのオーナー・KEYによる、ユニークながらもスタイリッシュなステージとなる。

公式ファンクラブ「SHINee WORLD J」では、ファンクラブ先行受付(抽選)をスタート。サイン入りチェキやトレーディングカードがもらえる入会キャンペーンを実施される。

■『KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN』

11月19日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

11月20日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

関連キーワード 音楽