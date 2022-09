神々しいほどの輝きを放った堂本剛 (C)ORICON NewS inc.

シンガー・ソングライターの堂本剛(43)が2日~4日の3日間、京都・平安神宮で自身12回目となる『堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2022』を開催した。2010年の初演以来、大切にしてきたステージで、コロナ禍やファンに対する“想い”を込め、圧巻のパフォーマンスを奉納した。最終日の4日には、夜空に月も輝き、最新のビーム演出と混ざり合った幻想的な光景が広がった。

堂本は、2002年にシングル「街/溺愛ロジック」でソロデビューし、今年でシンガー・ソングライター20周年を迎えた。プロジェクト「ENDRECHERI」と並ぶライフワークとも言える平安神宮ライブのテーマには“ネガティヴポジティヴ”を掲げた。新型コロナや戦争で世界的に変化が求められる時代にあって、ネガティヴにもポジティヴにも偏らず向き合おうという意志が込められた。

演出は細部まで自ら監修し、ちょうど日が沈んだ頃に幕開け。大極殿をバックに設けられた特設舞台に、紫と青の衣装に身をまとって登場し、シンガー・ソングライターデビュー曲「街」をしっとり歌唱。やがて、日本で開発され世界に1つしかない最新の特殊照明「BEAMTWISTER(ビームツイスター)」から放たれたファイバービームの光が広がり、大極殿もプロジェクトマッピングで彩られた。噴水や炎も上がるなど、テクノロジーと自然が一体となった神々しい輝きに観客が酔いしれた。

“自分を生きる”ことをストレートに表現した「Rain of Rainbow」は、大胆なアレンジを施した“平安神宮 2022ver.”で披露。さらに、ピアノ演奏を中心としたインストゥルメンタル曲「太陽が遠い」では、存在していたという歌詞を乗せた。ギターやベースも演奏してサイケデリックなグルーヴを高め、ファンクロックナンバー「勃」ではギターがうなった。最新曲「1111111 ~One Another’s Colors~」や、タイトル未定の未発表バラード曲も歌った。

ラストは、圧巻のセッション。ネガテイヴともポジティヴとも言い切れない、とちらも入り混じった時代の中で、はかなくも強く、弱くも輝しく、自分を、自分たちを愛し合い進んでいこうというメッセージをバンド一体で表現し、リフトで上昇したギタリスト堂本の姿にレインボーの色彩が重なり合った。

全曲を披露後、堂本はファンと“想い”を一つにし、平安神宮に参拝。さらに、心眼(しんがん)という言葉にふれながら「僕の根源にあるのは“想う”ということ」「いつも皆さんのことを想っています」と、今回のセットリストや演出の意図を説明した。ファンに向けても「(同じ)この時代を生きていることを想ってほしい」と希望し、「大変な時代、しんどい時だからこそ想ってください。幸せな時も想ってください」と語りかけ、最後まで“想い”であふれた。

■『堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2022』セットリスト

M1.街

‐祝詞‐

M2.LOVE VS.LOVE

M3.Everybody say love

M4.Rain of Rainbow

M5.太陽が遠い

M6.TUKUFUNK(愛 get 暴動 世界!!! ~ AGE DRUNKER ~ FUNK TRON mix)

M7.I’m gonna show U how 2 FUNK(HYBRID FUNK ~ NARALIEN mix)

M8.勃

M9.1111111 ~One Another’s Colors~

M10.(未発表曲 ※タイトル未定)

M11.セッション

