9人組ガールズグループ・NiziUが4日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された初単独ツアー『NiziU Live with U 2022 “Light it Up”』の東京4days最終公演で、11月に東京ドーム、12月に京セラドーム大阪で自身初となるドーム公演『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』を行うことがサプライズ発表された。

4日間で計4.5万人を動員した東京公演終演後、ステージモニターに突如これまでのNiziUの軌跡をたどる映像が流れ始め、11月と12月に初のドーム公演『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』を東京ドームと京セラドーム大阪で開催することを発表した。このサプライズに会場はクラップが鳴り止むことなく続いた。

2020年6月の結成、同12月のデビューから2年。初のドーム公演は11月12・13日に東京ドーム、12月17・18日に京セラドーム大阪で行われ、4公演で約15万人動員見込み。現在行われているアリーナツアーと合算すると約30万人の動員を予定している。

■NiziUメンバーのコメント

私たちがこんなに早くドームでコンサートができるとは思っていなかったので、いまだに信じられない気持ちでいっぱいです!

WithUのみなさんのおかげでドームという大きなステージに立てると思うと、今から楽しみでたまりません!!!!!

本当にありがとうございます。WithUのみなさんの期待に応えられるように、また一段とパワーアップしたNiziUをお見せしたいと思っています♪

■『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』

11月12日(土):東京・東京ドーム

11月13日(日):東京・東京ドーム

12月17日(土):大阪・京セラドーム大阪

12月18日(日):大阪・京セラドーム大阪

