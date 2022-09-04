テレビアニメ『ポプテピピック』（ポプテ）の新作となる第2期が、TOKYO MXなどで10月1日より放送されることが決定した。また、Amazon Prime Videoによる見放題独占配信と、TikTok LIVE、ニコニコ生放送での地上波同時配信も行われ、TikTokでテレビアニメの地上波同時生配信が行われるのは史上初となる。

同アニメは、大川ぶくぶ氏による4コマ漫画が原作。2018年1月から3月までTOKYO MXなどで放送され、30分間の放送中、前半と後半でほぼ同じ内容を放送していることや、毎回メインキャラクターの担当声優が変わるなど斬新な内容で大きな話題となった。

また、2021年10月より再放送が放送されていたが、本放送時とは登場キャストの話数を総入れ替えしたリミックス版として、再放送ながら毎週新たな展開を見せる手法で話題を集めた。

第2期放送を前に大川ぶくぶ氏（原作）、青木純氏（シリーズ構成・シリーズディレクター）、ファンによるイラストが公開された。

■放送情報

TOKYO MX：10/1より毎週（土）25:30～

BS11：10/1より毎週（土）25:30～

MBS：10/4より毎週（火）27:00～

BS日テレ：10/4より毎週（火）23:30～

HTB：10/4より毎週（火）25:55～

■配信情報

＜見放題独占配信＞

Amazon Prime Video10/1より毎週（土）25:30～

＜地上波同時生配信＞ ※アーカイブなし

10/1より毎週（土）25:30～

TikTok LIVE

ニコニコ生放送

■スタッフ

原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）

企画・プロデュース：キングレコード

シリーズ構成・シリーズディレクター：青木純（スペースネコカンパニー）

音響監督：鐘江徹

音響効果：小山恭正

音響制作：グロービジョン

音楽：吟（BUSTED ROSE）

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画

製作：キングレコード

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