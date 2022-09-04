12月7日にデビューする9人組ボーイズグループ「&TEAM」（上段左から）K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA（下段左から）JO、HARUA、TAKI、MAKI（C）HYBE LABELS JAPAN

韓国の大手芸能事務所HYBEの日本本社傘下「HYBE LABELS JAPAN」によるグローバルデビュープロジェクト番組の最終回『&AUDITION ‐The Howling- FINAL ROUND』が3日、東京ガーデンシアターで開催され、9人組ボーイズグループ「＆TEAM」が誕生し、12月7日にデビューすることが決定した。番組公式サイトでは、デビューを目指した練習生11人の最終順位が公開された。

『&AUDITION』は、2020年にENHYPENを輩出したオーディション『I-LAND』を経験しているK（ケイ）、NICHOLAS（ニコラス）、EJ（ウィジュ）、TAKI（タキ）の4人はファイナルラウンド進出とともにデビューが決定。練習生11人で残る5席を目指した。

選抜方法は、1stラウンドから『&AUDITION』を見てきたプロデューサーのPdogg、ソン・ソンドゥク、Soma Genda、井上さくら各氏の「プロデューサー評価」40％、スペシャルプロデューサーのScooter Braun（HYBE America CEO／SB Projects創業者)、ZICO（アーティスト／プロデューサー）、今井了介（スペシャルプロデューサー）各氏の「スペシャルプロデューサー評価」30％、「事前グローバル投票」20％、「最終グローバル投票」10％をポイント化した。

結果、1位は総合評価76Pを獲得したJO、2位は72PのHARUA、3位は70PのMAKI、4位は70PのYUMA（同点の場合はプロデューサーおよびスペシャルプロデューサーの合計点数が高い練習生が上位）、5位は66PのFUMAという結果となり、この5人が前出の4人とともに「＆TEAM」のデビューメンバーとなった。

練習生11人の最終順位は以下のとおり。

■『&AUDITION ‐ The Howling -』練習生最終順位

1位：JO 76P（24P／26P／20P／6P）

2位：HARUA 72P（31P／17P／14P／10P）

3位：MAKI 70P（36P／25P／6P／3P）

4位：YUMA 70P（32P／22P／8P／8P）

5位：FUMA 66P（22P／19P／18P／7P）

--------------デビューはここまで

6位：GAKU 56P（23P／12P／16P／5P）

7位：HIKARU 45P（17P／12P／12P／4P）

8位：JUNWON 44P（19P／6P／10P／9P）

9位：HAYATE 26P（10P／10P／4P／2P）

10位：YEJUN 14P（3P／8P／2P／1P）

11位：MINHYUNG 11P（3P／8P／0P／0P）

※カッコ内は左からプロデューサー評価／スペシャルゲスト評価／事前グローバル評価／最終グローバル評価

※同点の場合はプロデューサーおよびスペシャルプロデューサーの合計点数が高い練習生が上位

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