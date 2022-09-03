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「ＰＬＡＮ７５」が日本代表 米アカデミー賞選考に出品
第９５回米アカデミー賞国際長編映画賞（旧外国語映画賞）部門の日本代表に、早川千絵監督の「ＰＬＡＮ７５...
9月3日
国内で１２万３１００人感染 新型コロナ、２８８人死亡
国内で３日、１２万３１００人の新型コロナウイルス感染者が報告された。１週間前から約５万７千人減少した...
地域越え核被害者の救済を 高知新聞元記者ら講演
核廃絶に取り組む広島市のＮＰＯ法人「ＡＮＴ―Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ」が３日、世界の核被害者について考える...
前公安委員長、銃撃「気の緩み」 今後の表彰辞退の意向
二之湯智・前国家公安委員長（７７）が３日までに共同通信のインタビューに応じた。在任中に起きた安倍晋三...
元理事、ＫＡＤＯＫＡＷＡ仲介か 五輪組織委、スポンサー選定
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者＝受託収賄容疑で逮捕＝...
台風１１号、先島諸島が暴風域に ６日にも九州へ、厳重警戒
大型で強い台風１１号は３日、沖縄県の先島諸島を暴風域に巻き込みながら北上した。東シナ海を進んで５日に...