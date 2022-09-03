３日午後３時５０分ごろ、新潟市中央区鐙西２丁目で街路樹の剪定作業をしていた男性２人が感電した。新潟署によると、２人は市内の病院にいずれも意識不明の状態で搬送された。

感電したのは新潟市秋葉区、会社員轡田浩さん（４７）と、同市北区、会社員小田辰信さん（３３）。２人は市の委託を受けて作業していた。署が原因を調べている。

