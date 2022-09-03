速報
１０回楽天２死満塁、代打銀次がサヨナラの押し出し四球を選び、ガッツポーズ＝楽天生命パーク
関連キーワード
バド・ジャパンＯＰ、山口決勝へ 混合複の渡辺・東野組も
バドミントンのジャパン・オープン第５日は３日、大阪市の丸善インテックアリーナ大阪で各種目の準決勝が行...
9月3日
ゴルフ５、勝みなみが首位キープ 第２日、吉田優利２位に浮上
ゴルフ５レディース第２日（３日・千葉県ゴルフ５カントリーオークビレッヂ＝６４６５ヤード、パー７２）今...
卓球全農カップ、伊藤美誠ら４強 パリ五輪選考対象大会
卓球の２０２４年パリ五輪シングルス代表の選考対象大会、全農カップ・トップ３２第１日は３日、福岡市のア...
金戸兄妹がそろって飛び込み優勝 水泳の日本学生選手権
水泳の日本学生選手権は３日、丸善インテック大阪プールで飛び込みが始まり、女子高飛び込みは金戸凜、男子...
４日の予告先発
◇セ・リーグ
ヤクルト・原―中日・高橋宏（神宮）
阪神・西純―巨人・赤星（甲子園）
広島・玉村―Ｄｅ...
野球の高校日本代表は早大に敗戦 Ｕ１８、Ｗ杯へ向け練習試合
１８歳以下で争う野球のＵ１８ワールドカップ（９日開幕・米フロリダ州）に出場する高校日本代表が３日、東...