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楽５―４日（３日）　楽天、延長サヨナラ勝ち

2022年9月3日 18時29分 (9月3日 18時52分更新)
　１０回楽天２死満塁、代打銀次がサヨナラの押し出し四球を選び、ガッツポーズ＝楽天生命パーク

　１０回楽天２死満塁、代打銀次がサヨナラの押し出し四球を選び、ガッツポーズ＝楽天生命パーク

　楽天がサヨナラ勝ち。３―４の七回に鈴木大の適時打で追いつき、延長十回２死満塁で代打・銀次が押し出し四球を選んで決着した。十回１死満塁の窮地で好救援した７番手の安楽が６勝目。日本ハムは４年連続の負け越しが決まった。

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