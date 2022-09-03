楽天がサヨナラ勝ち。３―４の七回に鈴木大の適時打で追いつき、延長十回２死満塁で代打・銀次が押し出し四球を選んで決着した。十回１死満塁の窮地で好救援した７番手の安楽が６勝目。日本ハムは４年連続の負け越しが決まった。