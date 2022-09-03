1部昇格の愛知東邦大は惜敗「1部で負けた方が悔しさが大きい」【愛知大学野球】
2022年9月3日 18時10分
◇3日 愛知大学野球秋季リーグ1部第1週第1日 名城大2―0愛知東邦大（パロマ瑞穂）
1部初昇格の愛知東邦大は春王者に善戦も競り負けた。先発左腕・徳久遼（3年・浜松湖北）が7イニングを7安打浴びながら2失点と粘投。打線が援護したかったが3回から3イニング連続で得点圏に走者を進めながらあと一本が出なかった。田中洋監督は「先制点を取りたかったが、想像以上に真っすぐに力があった。1部で負けた方が悔しさが大きい」と唇をかんだ。
【あわせて読みたい】
◆名城大が開幕戦で勝利 プロ注目の野口泰司捕手が1安打も3盗塁許し反省
◆東海地区6チームの補強選手、決まる ヤマハは日本製鉄東海REXの渡部投手ら3選手
◆東海学園大が2017年春以来の2部降格 昨春の最優秀防御率賞・山田が先発も6失点
◆名城大が開幕戦で勝利 プロ注目の野口泰司捕手が1安打も3盗塁許し反省
◆東海地区6チームの補強選手、決まる ヤマハは日本製鉄東海REXの渡部投手ら3選手
◆東海学園大が2017年春以来の2部降格 昨春の最優秀防御率賞・山田が先発も6失点
おすすめ情報