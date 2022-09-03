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1部昇格の愛知東邦大は惜敗「1部で負けた方が悔しさが大きい」【愛知大学野球】

2022年9月3日 18時10分

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愛知東邦大の徳久遼投手

愛知東邦大の徳久遼投手

◇3日　愛知大学野球秋季リーグ1部第1週第1日　名城大2―0愛知東邦大（パロマ瑞穂）
　1部初昇格の愛知東邦大は春王者に善戦も競り負けた。先発左腕・徳久遼（3年・浜松湖北）が7イニングを7安打浴びながら2失点と粘投。打線が援護したかったが3回から3イニング連続で得点圏に走者を進めながらあと一本が出なかった。田中洋監督は「先制点を取りたかったが、想像以上に真っすぐに力があった。1部で負けた方が悔しさが大きい」と唇をかんだ。
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