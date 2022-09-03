新ボーイズグループ「＆TEAM」誕生 （C）ORICON NewS inc.

韓国の大手芸能事務所HYBEの日本本社傘下「HYBE LABELS JAPAN」によるグローバルデビュープロジェクトオーディション番組の最終回『&AUDITION ‐ The Howling - FINAL ROUND』が3日、東京ガーデンシアターで開催され、新ボーイズグループ「＆TEAM」のデビューメンバー9人が決定した。この模様は日本テレビとHuluで世界同時生中継（一部地域を除く）された。会場では3年ぶりに来日したBTSのリーダー・RM、7人そろって初来日したENHYPENが見届けた。

『&AUDITION - The Howling -』（全8回）は、BTSの生みの親パン・シヒョク氏がスペシャルアドバイザーとして入り、HYBE LABELS JAPAN初のグローバルボーイグループとしてのデビューを目指し、7月9日から放送開始。「&」というキーワードのもと、“協力型”オーディションとして、デビュー組4人と練習生11人のパフォーマンスと成長ストーリーをリアルドキュメンタリー形式で追ってきた。

ファイナルを前に、デビューメンバーが9人になることが発表された。2020年に7人組ボーイズグループ・ENHYPENを輩出したオーディション『I-LAND』を経験しているK（ケイ）、NICHOLAS（ニコラス）、EJ（ウィジュ）、TAKI（タキ）の4人は既にデビューが決定しており、練習生11人で残る5席を目指した。

ファイナルラウンド前と当日には、グローバル投票を実施。1ラウンドからプロデューサーを務めてきたプロデューサーのPdogg、ソン・ソンドゥク、Soma Genda、井上さくらに加え、スペシャルプロデューサーのScooter Braun（HYBE America CEO／SB Projects創業者)、ZICO（アーティスト／プロデューサー）、今井了介（スペシャルプロデューサー）の3人の評価も加えてデビューメンバーが決定した。

発表順にJO（ジョウ）、HARUA（ハルア）、MAKI（マキ）、YUMA（ユウマ）、FUMA（フウマ）、のデビューが決定。5人は泣きじゃくりながら、デビュー組4人と抱き合い、新グループ「＆TEAM」が誕生した。

＆TEAMの9人は、5日放送の日本テレビ系『スッキリ』のスタジオに生出演する。

■「＆TEAM」メンバープロフィール

K（ケイ）：1997年10月21日生（24歳）

NICHOLAS（ニコラス）：2002年7月9日生（20歳）

EJ（ウィジュ）：2002年9月7日生（19歳）

TAKI（タキ）：2005年5月4日生（17歳）

JO（ジョウ）：2004年7月8日生（18歳）

HARUA（ハルア）：2005年5月1日生（17歳）

MAKI（マキ）：2006年2月17日生（16歳）

YUMA（ユウマ）：2004年2月7日生（18歳）

FUMA（フウマ）：1998年6月29日生（24歳）

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