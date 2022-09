ハン・ヒョジュ (C)ORICON NewS inc.

韓国俳優ハン・ヒョジュ(35)が、3日までに自身のインスタグラムを更新し、グラマラスなミニスカート姿の自撮りショットを披露した。

透け感のある艷やかな黒のコーディネートで、ひざ上丈のミニスカ&ハイヒールで健康的な美脚がすらり。「WHITE」とかたどったゴールドのイヤリングなど、アクセントも光った。「Selfie(セルフィー)」と記して楽しそうに自撮りするショットを投稿し、その後には「Fun night(ファン・ナイト)」とつづり、はしゃぐ姿も公開した。

この姿に世界のファンが次々と反応し、「Why are you so beautiful???(どうしてそんなに美しいの?)」「That’s very beautiful!I can’t believe that you are 30plus person!(とてもきれい!あなたが30歳オーバーだなんて信じられない)」などとコメント。日本からも「綺麗過ぎます」の声が寄せられている。

ハン・ヒョジュは、ドラマ『春のワルツ』『華麗なる遺産』『トンイ』など多数のヒット作に出演し、日本映画『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』にも出演した。

