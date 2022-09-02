ノック中に笑顔を見せる大野雄

◇2日 ヤクルト-中日(神宮)

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日出場選手登録され、約1カ月半ぶりの1軍となるA・マルティネス捕手が「3番・左翼」で即スタメン出場。先発の大野雄大投手は今季ヤクルト戦は2戦1敗。強力打線を封じ、7勝目を目指す。

【中日】

1番・右・岡林

2番・中・大島

3番・左・A・マルティネス

4番・一・ビシエド

5番・三・阿部

6番・二・溝脇

7番・遊・土田

8番・捕・石橋

9番・投・大野雄

【ヤクルト】

1番・中・塩見

2番・左・青木

3番・二・山田

4番・三・村上

5番・一・オスナ

6番・右・サンタナ

7番・捕・中村

8番・遊・長岡

9番・投・サイスニード