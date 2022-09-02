【中日スタメン】約1カ月半ぶり1軍復帰のA・マルティネスが「3番・左翼」で即スタメン出場 先発は大野雄
2022年9月2日 17時36分
◇2日 ヤクルト-中日(神宮)
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日出場選手登録され、約1カ月半ぶりの1軍となるA・マルティネス捕手が「3番・左翼」で即スタメン出場。先発の大野雄大投手は今季ヤクルト戦は2戦1敗。強力打線を封じ、7勝目を目指す。
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・三・阿部
6番・二・溝脇
7番・遊・土田
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・三・阿部
6番・二・溝脇
7番・遊・土田
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・右・サンタナ
7番・捕・中村
8番・遊・長岡
9番・投・サイスニード
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・右・サンタナ
7番・捕・中村
8番・遊・長岡
9番・投・サイスニード
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