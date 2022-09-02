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【中日スタメン】約1カ月半ぶり1軍復帰のA・マルティネスが「3番・左翼」で即スタメン出場　先発は大野雄

2022年9月2日 17時36分

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ノック中に笑顔を見せる大野雄

ノック中に笑顔を見せる大野雄

◇2日　ヤクルト-中日(神宮)
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日出場選手登録され、約1カ月半ぶりの1軍となるA・マルティネス捕手が「3番・左翼」で即スタメン出場。先発の大野雄大投手は今季ヤクルト戦は2戦1敗。強力打線を封じ、7勝目を目指す。
【中日】
1番・右・岡林
2番・中・大島
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・三・阿部
6番・二・溝脇
7番・遊・土田
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・右・サンタナ
7番・捕・中村
8番・遊・長岡
9番・投・サイスニード

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