お笑いコンビ・とろサーモンの村田秀亮がディズニーの名作アニメーションを実写映画化した『ピノキオ』(9月8日よりディズニープラスにて独占配信)で、正直ジョン役の日本版声優を務めていることが発表された。

ディズニーを象徴する楽曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」とともに、長年愛されてきた『ピノキオ』。孤独に暮らすおじいさん、ゼペットは木彫りの人形にピノキオと名付け、自分の息子になってくれたら…と願った。ある日、妖精ブルー・フェアリーが人形に魔法をかけ、命を授かったピノキオは、“本当の人間の子”になるという願いを叶えるため、学校に通うが、何も知らない純真無垢なピノキオにはその道中、さまざまな誘惑や試練が待ち受けていた。

とろサーモンの村田は、又吉直樹原作のドラマ『火花』(2016年)での演技力が評価され、以降映画『牝猫たち』(17年)や映画『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』(21年)などに出演、数々の番組でナレーションも務める。今回、吹替を担当した正直ジョンは、ピノキオを言葉巧みにだまし、人形ショーの興行師ストロンボリに売りつけるキツネの詐欺師。ピノキオの冒険の行方を左右するキャラクターの一人だ。

ディズニーは村田の起用について「村田さんがドラマや映画で見せる高い演技力や、数々の番組でナレーターとして活躍されてきた渋く響く美声で、ピノキオを言葉巧みに騙す正直ジョンを演じていただけたらと思い、オーディションを受けていただきました」と明かしている。

正直ジョン役に決まった村田は「最初にお話をいただいたときは、子どもの頃から見ていた『ピノキオ』に自分が!?と信じられず、何かのドッキリかと思いました。長年声の仕事をさせていただいていますが、今回ばかりは自分の声でよかった!と自分の喉を心からほめてやりました」と喜びのコメント。

「正直ジョンのように、ニコニコしながら近づいてきて儲け話をしてくる胡散臭い人にはこれまで何度か出会いましたが、そんな雰囲気をまとった正直ジョンの言葉巧みな言い回しと怪しげな歌の魅力に注目して見てほしいです」と見どころを語っている。

■楠見尚己・今岡稔裕・土井美加・大平あひるの配役も発表

ピノキオを利用し金儲けをしようとする人形ショーの興行師ストロンボリ役には、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのドラックス役など、数々の映画で日本版声優を担当してきた楠見尚己が決定。子どもたちをロバに変えて売り飛ばす恐ろしい遊園地プレジャー・アイランドで、ピノキオと友達になるいたずらっ子のランプウィック役には、ドラマやバラエティ番組などで活躍する子役の今岡稔裕。

実写版で新たに登場し、ジミニー・クリケットやゼペットを助けてくれるおしゃべりなカモメのソフィア役を、『ONE PIECE』や『魔女の宅急便』など数々の作品で声優を務めてきた土井美加が担当する。

さらにストロンボリの人形ショーで働く若い女性の操り人形師ファビアナが操るバレリーナの人形サビーナ役を、『私ときどきレッサーパンダ』や『ミラベルと魔法だらけの家』など数々のディズニー作品で吹替版声優を務めてきた大平あひるが命を吹き込む。

関連キーワード 映画