【中日】レビーラが3番でスタメン、ビシエドは4番不動、育成出身左腕・上田が6度目の先発で初勝利を狙う
2022年9月1日 17時26分
◇１日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は高卒２年目の育成出身左腕・上田が先発。６度目の先発でプロ初勝利なるか。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・右・大田
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・大和
８番・捕・伊藤
９番・投・ロメロ
１番・中・桑原
２番・右・大田
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・大和
８番・捕・伊藤
９番・投・ロメロ
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・左・レビーラ
４番・一・ビシエド
５番・三・阿部
６番・遊・土田
７番・捕・大野奨
８番・二・溝脇
９番・投・上田
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・左・レビーラ
４番・一・ビシエド
５番・三・阿部
６番・遊・土田
７番・捕・大野奨
８番・二・溝脇
９番・投・上田
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