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【中日】レビーラが3番でスタメン、ビシエドは4番不動、育成出身左腕・上田が6度目の先発で初勝利を狙う

2022年9月1日 17時26分

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レビーラ（右）を指導する立浪監督

レビーラ（右）を指導する立浪監督

◇１日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は高卒２年目の育成出身左腕・上田が先発。６度目の先発でプロ初勝利なるか。
　【ＤｅＮＡ】
　１番・中・桑原
　２番・右・大田
　３番・左・佐野
　４番・二・牧
　５番・三・宮崎
　６番・一・ソト
　７番・遊・大和
　８番・捕・伊藤
　９番・投・ロメロ
　【中日】
　１番・右・岡林
　２番・中・大島
　３番・左・レビーラ
　４番・一・ビシエド
　５番・三・阿部
　６番・遊・土田
　７番・捕・大野奨
　８番・二・溝脇
　９番・投・上田
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