MCバトル『BATTLE SUMMIT』優勝はAuthority 賞金1000万円獲得、Zeebra＆呂布カルマなど計20人が熱戦
2022年8月31日 21時19分 (8月31日 22時05分更新)
MCバトル『BATTLE SUMMIT』が8月31日、東京・日本武道館で開催され、ラッパーのAuthorityが優勝した。
同公演にはAuthorityをはじめ、準優勝のMOL53、Zeebraや、MCバトルの一大ムーヴメントを巻き起こしたテレビ朝日系『フリースタイルダンジョン』のモンスターを務めた漢 a.k.a. GAMIや呂布カルマなど計20人が出場。熱戦続きの中、観客判定で優勝を決定した。Authorityの優勝が決まると、会場は大きな拍手に包まれた。
アーカイブ・チケットは9月11日午後11時59分まで発売。配信は同12日正午まで。
■アーカイブ・チケットURL
イープラス: https://eplus.jp/sf/detail/3579400001
ABEMA: https://abema.tv/payperview/AhkmbzeqF1FWRD
イープラス: https://eplus.jp/sf/detail/3579400001
ABEMA: https://abema.tv/payperview/AhkmbzeqF1FWRD
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