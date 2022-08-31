MCバトル『BATTLE SUMMIT』が8月31日、東京・日本武道館で開催され、ラッパーのAuthorityが優勝した。

同公演にはAuthorityをはじめ、準優勝のMOL53、Zeebraや、MCバトルの一大ムーヴメントを巻き起こしたテレビ朝日系『フリースタイルダンジョン』のモンスターを務めた漢 a.k.a. GAMIや呂布カルマなど計20人が出場。熱戦続きの中、観客判定で優勝を決定した。Authorityの優勝が決まると、会場は大きな拍手に包まれた。

アーカイブ・チケットは9月11日午後11時59分まで発売。配信は同12日正午まで。

■アーカイブ・チケットURL

イープラス: https://eplus.jp/sf/detail/3579400001

ABEMA: https://abema.tv/payperview/AhkmbzeqF1FWRD

関連キーワード 音楽