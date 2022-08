中居正広がMCを務める9月1日放送のTBS系音楽特番『UTAGE!』夏と秋の名曲!プロが本気で歌って踊る3時間SP(後8:00~10:57)では、番組ホームページで募集した“夏と秋の名曲”でリクエストが多かった楽曲を多数披露する。

「UTAGE!ファンが選んだ秋に聴きたい名曲メドレー」では、Toshlが松田聖子の楽曲カバーに再挑戦。2018年6月21日放送の番組に初登場時には「青い珊瑚礁」に挑戦したが、今回は秋の名曲「風立ちぬ」を歌う。

中居はToshlのヘアスタイルが「聖子ちゃんカットに見えてくるんだよね」といい、Toshlは「そう…ですね。憧れていましたので」とたじたじに。「初めて出たときに『青い珊瑚礁』を歌わせていただいて、あれで何かが壊れたというか。それ以来髪型がこうなりました」と返して笑いを誘った。メドレーでは松田聖子になりきって歌うが反応はいかに。

今回番組初登場となるMY FIRST STORYのボーカル・Hiroは、Every Little Thingの名曲「Time goes by」を原曲キーで歌う。中居から「女性のキーのまま歌えるの?」と投げかけられたHiroは「はい、原曲キーのまま。頑張って歌います」と返答。「出るもんなんですか?」と聞かれると、「出すもんですね。頑張って出すものです」と答え、中居は「出るもんじゃない、出すもの。名言が出ました」と納得していた。

「UTAGE!ファンが選んだ夏に聴きたい名曲メドレー」では、リクエストが多かった夏の名曲を43分ノンストップで歌いつなぐ。トップバッターは番組初登場の川崎鷹也が務め、「若者のすべて」(フジファブリック)をギター弾き語りで披露することに。「これは緊張しますよ。しかも弾き語りで。なんでこんなことになったんですか?」とこぼす。

DA PUMPのU-YEAHとKIMIは井上陽水になりきって「少年時代」を、番組初登場のAKB48の山内瑞葵と倉野尾成美はPUFFY風の衣装で「渚にまつわるエトセトラ」を歌唱。Hiroは「マリーゴールド」(あいみょん)、ISSAは「島人ぬ宝」(BEGIN)、島津亜矢は「田園」(玉置浩二)を歌いつなぎ、舞祭組はジャニーズ事務所の先輩・KinKi Kidsの「夏の王様」を歌いながら、MC席の中居に絡んでいく。

『UTAGE!』ルールのやり直しなしの“本番一発勝負”で43分ノンストップ、ノーミスなるか注目だ。

