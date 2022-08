Billlieが3rdミニアルバム『the Billage of perception:chapter two』でカムバック

韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)が、きょう31日に3枚目となるミニアルバム『the Billage of perception:chapter two』でカムバックを果たした。午後6時に同アルバムからタイトル曲「RING ma Bell(what a wonderful world)」のミュージックビデオ(MV)を公開した。

『the Billage of perception:chapter two』は、Billlieのデビューアルバム『the Billage of perception:chapter one』の2番目となるシリーズ。

タイトル曲「RING ma Bell(what a wonderful world)」をはじめ、「my B = the Birth of emotion」「B'rave~a song for Matilda」「SUN palace(Stroop effect)」「Mcguffins~who's the Joker?」「B@ck 2 where we Belong」の計6曲を収録。「B@ck 2 where we Belong」は、3曲目となるファンソングで、メンバー全員が作詞に参加していることも注目を集めている。

「RING ma Bell(what a wonderful world)」では、本格的なハードロックジャンルに挑戦し、大人に成長し、向き合った人生の変化点で感じる感情と新たな始まりに対する強烈なコミットメントを表現している。ツインギター、ベース、オルガン、ドラムのインストゥルメントトラックと脳裏に強烈に残るギターフレーズサウンドが飛び出すような解放感を表現しており、Billlieのボーカルがハードロックジャンルに溶け込んでいる。

