◇３１日 巨人－ヤクルト（京セラドーム大阪）

３連敗中の巨人は打線を入れ替え、１番に坂本勇人内野手、２番には来日後初めてグレゴリー・ポランコ外野手が入った。今季これまでチーム最多の７３試合で１番を務めていた吉川尚輝内野手は７番に回った。

【巨人】

１番・遊・坂本

２番・右・ポランコ

３番・中・丸

４番・一・中田

５番・三・岡本和

６番・左・ウォーカー

７番・二・吉川

８番・捕・大城

９番・投・井上

【ヤクルト】

１番・中・塩見

２番・捕・中村

３番・二・山田

４番・三・村上

５番・一・オスナ

６番・右・サンタナ

７番・左・キブレハン

８番・遊・長岡

９番・投・高梨