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【巨人スタメン】３連敗中の巨人が『１番・坂本』打順変更で２番はポランコ

2022年8月31日 17時41分

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巨人・坂本勇人

巨人・坂本勇人

◇３１日　巨人－ヤクルト（京セラドーム大阪）
　３連敗中の巨人は打線を入れ替え、１番に坂本勇人内野手、２番には来日後初めてグレゴリー・ポランコ外野手が入った。今季これまでチーム最多の７３試合で１番を務めていた吉川尚輝内野手は７番に回った。
　【巨人】
　１番・遊・坂本
　２番・右・ポランコ
　３番・中・丸
　４番・一・中田
　５番・三・岡本和
　６番・左・ウォーカー
　７番・二・吉川
　８番・捕・大城
　９番・投・井上
　
　【ヤクルト】
　１番・中・塩見
　２番・捕・中村
　３番・二・山田
　４番・三・村上
　５番・一・オスナ
　６番・右・サンタナ
　７番・左・キブレハン
　８番・遊・長岡
　９番・投・高梨
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