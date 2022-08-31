【巨人スタメン】３連敗中の巨人が『１番・坂本』打順変更で２番はポランコ
2022年8月31日 17時41分
◇３１日 巨人－ヤクルト（京セラドーム大阪）
３連敗中の巨人は打線を入れ替え、１番に坂本勇人内野手、２番には来日後初めてグレゴリー・ポランコ外野手が入った。今季これまでチーム最多の７３試合で１番を務めていた吉川尚輝内野手は７番に回った。
【巨人】
１番・遊・坂本
２番・右・ポランコ
３番・中・丸
４番・一・中田
５番・三・岡本和
６番・左・ウォーカー
７番・二・吉川
８番・捕・大城
９番・投・井上
【ヤクルト】
１番・中・塩見
２番・捕・中村
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・右・サンタナ
７番・左・キブレハン
８番・遊・長岡
９番・投・高梨
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