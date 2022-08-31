高校代表と大学代表が激突 注目のスラッガー 高松商・浅野翔吾は1番・右翼【U18W杯壮行試合】
2022年8月31日 17時43分
◇31日 U18W杯壮行試合 高校日本代表―大学日本代表（ZOZOマリン）
野球のU18W杯（9月9日開幕・米フロリダ州）に出場する高校日本代表と大学日本代表の壮行試合のスタメンが発表された。今秋ドラフト候補のスラッガー、高松商の浅野翔吾外野手（3年）は「1番・右翼」で名を連ねた。
【高校日本代表】
1番・右・浅野
2番・指・安田
3番・捕・野田
4番・一・内海
5番・中・海老根
6番・左・黒田
7番・三・伊藤
8番・遊・光弘
9番・二・赤堀
先発投手・香西
1番・右・浅野
2番・指・安田
3番・捕・野田
4番・一・内海
5番・中・海老根
6番・左・黒田
7番・三・伊藤
8番・遊・光弘
9番・二・赤堀
先発投手・香西
【大学日本代表】
1番・指・矢沢
2番・二・林
3番・一・山田
4番・右・蛭間
5番・左・萩尾
6番・中・杉沢
7番・捕・野口
8番・三・斉藤
9番・遊・宗山
先発投手・荘司
1番・指・矢沢
2番・二・林
3番・一・山田
4番・右・蛭間
5番・左・萩尾
6番・中・杉沢
7番・捕・野口
8番・三・斉藤
9番・遊・宗山
先発投手・荘司
【あわせて読みたい】
【侍ジャパンU18】近江・山田は1イニング限定で登板
【侍ジャパンU18】二刀流146キロ右腕・九州国際大付の野田海人1イニング無失点
【侍ジャパンU18】9球団スカウト注視 高松商の浅野翔吾に「高校生ではトップ級」と絶賛
【侍ジャパンU18】近江・山田は1イニング限定で登板
【侍ジャパンU18】二刀流146キロ右腕・九州国際大付の野田海人1イニング無失点
【侍ジャパンU18】9球団スカウト注視 高松商の浅野翔吾に「高校生ではトップ級」と絶賛
おすすめ情報