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【日本ハムスタメン】清宮幸太郎が「２番・一塁」で２試合連続スタメン

2022年8月31日 17時34分

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日本ハム・清宮幸太郎

日本ハム・清宮幸太郎

◇３１日　西武―日本ハム（ベルーナドーム）
　前日３０日の西武戦で１番に座った清宮幸太郎内野手は「２番・一塁」で２試合連続のスタメン。１番には代わって木村文紀外野手が起用された。３番・近藤健介外野手、４番・松本剛外野手のオーダーは４試合連続。５番には打率１割５分２厘の清水優心捕手が抜てきされた。
　【日本ハム】
　１番・右・木村
　２番・一・清宮
　３番・左・近藤
　４番・指・松本剛
　５番・捕・清水
　６番・中・今川
　７番・遊・石井
　８番・二・谷内
　９番・三・佐藤
　先発投手・根本
　【西武】
　１番・二・外崎
　２番・遊・源田
　３番・捕・森
　４番・一・山川
　５番・三・呉念庭
　６番・三・中村
　７番・中・鈴木
　８番・左・オグレディ
　９番・右・愛斗
　先発投手・隅田
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