【日本ハムスタメン】清宮幸太郎が「２番・一塁」で２試合連続スタメン
2022年8月31日 17時34分
◇３１日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）
前日３０日の西武戦で１番に座った清宮幸太郎内野手は「２番・一塁」で２試合連続のスタメン。１番には代わって木村文紀外野手が起用された。３番・近藤健介外野手、４番・松本剛外野手のオーダーは４試合連続。５番には打率１割５分２厘の清水優心捕手が抜てきされた。
【日本ハム】
１番・右・木村
２番・一・清宮
３番・左・近藤
４番・指・松本剛
５番・捕・清水
６番・中・今川
７番・遊・石井
８番・二・谷内
９番・三・佐藤
先発投手・根本
【西武】
１番・二・外崎
２番・遊・源田
３番・捕・森
４番・一・山川
５番・三・呉念庭
６番・三・中村
７番・中・鈴木
８番・左・オグレディ
９番・右・愛斗
先発投手・隅田
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