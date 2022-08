今週(2022.8/19~8/25)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で2.2%増、TOP100の初登場作は9作(先週7作)となった。

3週連続で1位となったのはAdoが歌う劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』の主題歌「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(視聴回数918.7万回)、3位(先週2位)には劇中歌「Tot Musica(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(同610.0万回)がランクインするなど、先週と同じく計5作がTOP10入りしている。14位(先週28位)には秦基博が提供した劇中歌「風のゆくえ」(同228.9万回)が上昇。映画のEDテーマにもなっているバラードで、8月24日には東映アニメーションのTVアニメ「ONE PIECE」チームが手がけたミュージックビデオ(MV)が公開されたことが影響したようだ。

2位に初登場したのは、BLACKPINKの新作「Pink Venom」(同717.0万回)。9月にリリースされる2ndアルバム『BORN PINK』の先行公開曲だ。同作のリリースを記念して、世界主要都市のランドマークがピンク色に染まる「Light Up The Pink」キャンペーンが開催された。8月18日の韓国Nソウルタワーで始まり、8月19日には日本の東京タワー、続いて、米ニューヨークのブルックリンブリッジ、LAサンタモニカ観覧車…と続いて大きな話題を集めた。リリースに向けてさらなる盛り上がりを見せていきそうだ。

4位には韓国の6人組ガールズグループ・IVEの3rdシングル「After LIKE」(同492.5万回)が初登場。21年12月に「ELEVEN」でデビューし、今年4月に2ndシングル「LOVE DIVE」と大ヒットを記録してきた彼女たちは、今作ではソウルフルでディスコ・テイストな1曲に挑戦。新たな魅力を振りまいている。8月10日には、今秋日本デビューすることが同グループの日本版公式サイトで発表され、同日には東京・渋谷および新宿の街頭ビジョンにもデビュー発表のサプライズ映像が放映されてファンを歓喜させており、今後の動向に大きな注目が集まっている。

12位(先週29位)に上昇したのは4MC+1DJからなるヒップホップグループ・nobodyknows+「ココロオドル」(同249.4万回)。YouTubeの人気チャンネル「THE FIRST TAKE」への出演が契機となってリバイバルヒット中の同曲に、人気YouTuber のHIKAKINがビートボックスで参加。その動画が8月22日に公開されたことが盈虚して、視聴回数は先週比で76.2%増となり、TOP10が狙える位置にまで浮上した。コラボするきっかけは、「THE FIRST TAKE」の動画コメント欄にHIKAKINが「高校の時、体育祭で全力で歌って、今でも大好きです。」とコメントを書き込んだことに始まる。このコメントに高評価がつき、今回のパフォーマンスへと発展したという。映像には、音楽の楽しさがダイレクトに伝わってくる、まさに“ココロオドル”楽し気な様子が映し出されている。

