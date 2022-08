歌手・倉木麻衣が、アニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』(TOKYO MXなどで10月3日放送開始)のED主題歌を担当することが31日、発表された。新曲となるEDの曲名は「Secret, voice of my heart」となり、2000年放送の『コナン』のED曲で、自身3枚目のシングル「Secret of my heart」と曲名が似ていることから、ネット上では「いい遊び心!」「コナンと言えば倉木麻衣! 曲名も最高です!」「コナン愛がある」などと話題になっている。

『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』は、原案・青山剛昌氏、かんばまゆこ氏による『コナン』でおなじみの黒タイツのようなビジュアルの“犯人”を主人公に描くスピンオフ作品。2017年より「少年サンデーS」にて連載中で、世界トップレベルの事件が発生する犯罪都市・米花町に降り立った漆黒の人物“犯人の犯沢さん(仮名)”の日常・クリミナル・ギャグが描かれる。

公開されたPVでは、エンディング主題歌を担当する倉木の新曲「Secret, voice of my heart」が、放送に先駆けて少し公開されている。今回の主題歌について倉木は「犯沢さんのせつない心の声をキーワードに、世界観に少しでも寄り添えるように制作していきました。楽曲的には、和テイスト懐メロ歌謡曲なエモい一曲となっています!!」とコメント。

倉木と言えばコナンとの繋がりが深く、テーマソングによるコナンとのコラボレーションは現在25曲。そんな中で今回、再びコナン作品とコラボしたことや、新曲タイトルがコナンとの初タイアップ曲となった「Secret of my heart」に似ていることから、ネット上では「曲名に驚いたし、何よりもエモい!」「やっぱり、タイトルに反応しちゃうよね~」「犯沢さんの主題歌、倉木麻衣なら間違いなしだな! 曲名は狙ったでしょ(笑)」などの声が出ている。

