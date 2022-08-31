本文へ移動

山形の芋煮会、自粛は呼びかけず　知事「屋外で低リスク」と判断

2022年8月31日 12時47分 (8月31日 13時10分更新)
　山形市の恒例行事で、大鍋による調理が名物の「日本一の芋煮会フェスティバル」＝２０１９年９月

　山形市の恒例行事で、大鍋による調理が名物の「日本一の芋煮会フェスティバル」＝２０１９年９月

　山形県の吉村美栄子知事は３１日の記者会見で、屋外で大鍋を囲んで楽しむ秋の風物詩「芋煮会」の開催自粛を呼びかけないと明らかにした。昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で自粛を求めたが、今年は「河川敷など屋外では感染リスクは低い」と判断した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧