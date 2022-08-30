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西３―１日（３０日）　西武が首位浮上

2022年8月30日 20時58分 (8月30日 21時07分更新)
　４回、通算１００本塁打を達成し、記念のボードを掲げる西武・森＝ベルーナドーム

　４回、通算１００本塁打を達成し、記念のボードを掲げる西武・森＝ベルーナドーム

　西武が首位浮上。二回に鈴木の適時二塁打で先制、同点の四回は森と呉念庭のソロで２点を勝ち越した。森は通算１００号。高橋が八回途中１失点で９勝目、増田が２８セーブ目。日本ハムは負け越しが２５となり勝率５割以下が決定した。

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