X JAPANのYOSHIKIが30日、東京・グランド ハイアット東京で行われた『Y by YOSHIKI×CHAMPAGNE POMMERY』発表記者会見に登場した。

『Y by YOSHIKI』は、YOSHIKIが醸造家のロブ・モンダヴィJr.氏とコラボレーションしたワインブランドで、『Y by YOSHIKI×CHAMPAGNE POMMERY』は、世界的シャンパーニュブランドのPOMMERYと共同開発した『Y by YOSHIKI』初となるシャンパーニュ。

YOSHIKIは9月1日から発売される『Y by YOSHIKI×CHAMPAGNE POMMERY』をプレゼンテーション。「シャンパンはブレンドによってかなり味が変わる」と話し、3年以上前から話し合いやテイスティングを重ねてきたことを明かした。完成した味については「一言で言うとエレガント、まろやか」「とても味に自信があります。自分が今まで飲んだ中で一番おいしいシャンパン」とアピールした。

会見終了後に取材に応じたYOSHIKIは、8月30日に発売した『Newsweek日本版』で"世界への挑戦"について語ったことにも触れ、「まだまだ自分では世界に挑戦している最中で、何かを成し遂げたわけじゃないと思っているので。これからが大事かなと思っています」と力を込めた。

YOSHIKIは、「世界という壁は決して低くない、決して薄くない」としつつ、「でも壊せないわけじゃない」と力強く話す。「ライフスタイル自体がアートになる時代。僕も音楽をメインにして頑張っていますが、今回のような取り組みも積極的に行っていければ」と続けた。

今後の目標について聞かれ、「年内にも発表になると思いますが、僕の音楽に関して世界に向けた発表ができると思います」と伝え、「全世界を視野に入れた活動をもっと集中してやっていきたい」と決意をあらたに。「作曲にしてもこういうこと(CHAMPAGNE POMMERYとのコラボ)にしても、コロナ禍は準備期間だったような気がするので、その期間に僕がやったことをここから順次発表していけると思います」と語った。

